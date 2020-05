Wakacje 2020. Do tych krajów mogą podróżować turyści

Niemcy

Autobusy dalekobieżne znów jeżdżą po autostradach, Deutsche Bahn zwiększyła liczbę pociągów – turystyka krajowa w Niemczech powoli nabiera prędkości i można już podróżować ze względów turystycznych. Działają, choć z ograniczeniami, restauracje i ogródki piwne. Nie jest jeszcze pewne, kiedy europejscy turyści będą mogli podróżować do Niemiec.

Dla 31 krajów europejskich rząd w Berlinie przygotowuje od 15 czerwca kres ostrzeżenia przed podróżami, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Zamiast ostrzeżenia będą indywidualne dla każdego kraju wskazówki dotyczące podróży. Oprócz 26 krajów partnerskich w UE chodzi także o Wielką Brytanię, Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein. 3 czerwca rząd federalny planuje przyjęcie odpowiedniego dokumentu.

Zamek Neuschwanstein w Bawarii

Austria

Również Wiedeń chce od 15 czerwca przyjąć podobne rozwiązanie dla 31 krajów w Europie. Infrastruktura turystyczna znów zacznie działać: branża gastronomiczna i hotelarska już ruszyły. Ponadto wszystkie obiekty rekreacyjne mogą zostać ponownie otwarte, a wydarzenia kulturalne mogą mieć miejsce – przy zachowaniu ostrożności. Właśnie dlatego Festiwal w Salzburgu, obchodzący swój 100-letni jubileusz, zorganizuje mniej imprez muzycznych niż pierwotnie planowano.

Szwajcaria

Wędrówki i wellness tak, festiwale i koncerty nie. Tego lata odwołano główne wydarzenia, takie jak Festiwal Muzyki Klasycznej w Lucernie i Festiwal Jazzowy w Montreux. Właściciele restauracji i hotelarze przygotowują się do przywitania zagranicznych gości od 15 czerwca – wszystko z planami higieny i bezpieczeństwa.

Osoby korzystające z kolejek linowych, autobusów i pociągów są proszone o kupowanie w miarę możliwości biletów w internecie, aby uniknąć kolejek przy kasie. Tam, gdzie może być tłoczno, zalecane jest noszenie maseczek. Nie ma jednak przymusu. Sklepy są otwarte, podobnie restauracje. Przy stole mogą siedzieć tylko cztery osoby, a między stolikami musi być zachowany odpowiedni odstęp.

Włochy

Od 3 czerwca wjazd dla obywateli UE będzie znów możliwy bez konieczności poddawania się kwarantannie. Regiony Veneto i Sardynia reklamują się jako „wolne od COVID-19”. Południowy Tyrol chce przyciągać turystów bezpłatnymi testami na koronawirusa. Ważne zabytki, takie jak Koloseum w Rzymie czy Pompeje, są już otwarte, a wizyty na plaży dozwolone, choć odpowiednio regulowane.

Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy otwarte zostaną hotele. Tylko popularny wśród turystów Południowy Tyrol pozwala już działać hotelom i apartamentom. Wjazd jest możliwy przez Austrię. Ta z kolei chce utrzymać zamknięte granice do 15 czerwca, ale pozwala turystom na dojazd do przełęczy Brenner, jeśli tylko chcą przejechać przez Austrię i mogą udowodnić, że podróżują do Włoch. Wystarczy okazać dowód rezerwacji hotelu.

Francja

Francja ma zamknięte granice do 15 czerwca. Obiekty turystyczne, takie jak kempingi lub kwatery wakacyjne, mogą już otworzyć się wcześniej. W obszarach zaklasyfikowanych do „zielonych” będzie to możliwe od 2 czerwca – ogłosił premier Francji Edouard Philippe.

Kolory zielony, pomarańczowy i czerwony wskazują, jak bardzo dany region został dotknięty koronawirusem. Paryż jest jeszcze pomarańczowy. Tam otwarcie kwater planowane jest od 22 czerwca. W obszarach zielonych plaże i baseny zostaną otwarte już 2 czerwca. Ruszą także muzea i zabytki, obowiązkowe będzie jednak noszenie maseczek. W całym kraju można też będzie otworzyć restauracje i kawiarnie, w Paryżu tylko tarasy. Wnętrza muszą pozostać zamknięte. Do końca czerwca czynna będzie większość turystycznych atrakcji.

Paryż: jeszcze ograniczenia

Hiszpania

Zakaz wjazdu dla zagranicznych turystów zostanie zniesiony 1 lipca, podobnie jak obowiązujące rozporządzenie dotyczące kwarantanny. Pod jakim warunkiem turyści mogą udać się na wakacje w Hiszpanii – wciąż nie jest jasne. Majorka i inne wyspy mają nadzieję na przyjęcie już nieco wcześniej ograniczonej liczby turystów krajowych i zagranicznych. Odpowiednie plany są omawiane z rządem w Madrycie.

Od 25 maja można kąpać się na plażach w niektórych nadmorskich regionach Hiszpanii, ale liczba odwiedzających jest ograniczona. Między parasolami musi być zachowana odległość czterech metrów. Dwa największe miasta Hiszpanii – Madryt i Barcelona – ​​otworzyły również restauracje, bary i parki.

Grecja

Ateny też chcą przyjąć zagranicznych turystów. Grecki sztab kryzysowy ogłosił listę 29 krajów, z których mogą przyjechać turyści bez konieczności odbywania dwutygodniowej kwarantanny, ale nie ma wśród nich Polski. Od 15 czerwca loty będą odbywać się tylko do Aten, od 1 lipca możliwe będą loty z zagranicy do innych regionów Grecji. Po wylądowaniu przeprowadzane będą wyrywkowe kontrole.

Otwarte są już zabytki, takie jak ateński akropol, oraz liczne plaże, a pod koniec czerwca (takie są plany) hotele i kwatery prywatne. Działają już regularne połączenia promowe między wyspami, ale na razie z ograniczoną liczbą pasażerów, aby móc zachować bezpieczną odległość. Wznowić działalność mogą już restauracje i bary.

Akropol w Atenach

Chorwacja

Ten uzależniony od turystyki kraj nad Morzem Adriatyckim nie może się doczekać otwarcia europejskich granic. I sam daje przykład: pozwalając wjeżdżać na swoje terytorium bez uzasadnienia. Wcześniej podróżujący musieli przedstawiać na granicy potwierdzenie posiadania nieruchomości lub łodzi w Chorwacji.

Złagodzenie restrykcji dotyczy obywateli dziesięciu państw UE: Austrii, Niemiec, Słowenii, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii. W przyszłości podróżujący z tych krajów będą musieli jedynie wyjaśnić na granicy, dokąd podróżują i jak ich kontaktować. Powinno to umożliwić ich odnalezienie, gdy w otoczeniu pojawią się nowe infekcje koronawirusem.

Bułgaria

Przygotowuje się do sezonu letniego zgodnie z wymogami w czasach pandemii. Przypadków COVID-19 było w tym kraju stosunkowo niewiele. Sezon letni dla zagranicznych turystów powinien rozpocząć się najpóźniej 1 lipca. Na plażach leżaki są już rozstawione przy zachowaniu większych odstępów. Hotele przyjmują turystów krajowych. Turystyka Bułgarii zależy jednak od lotów międzynarodowych, co do których nadal nie ma jasności.

Wielka Brytania

Wielka Brytania nie jest obecnie popularnym celem wypraw dla zagranicznych turystów. Na razie chyba tak pozostanie. Rząd planuje wprowadzenie dwutygodniowej kwarantanny dla wszystkich wjeżdżających do kraju od 8 czerwca. Ci, którzy nie przestrzegają izolacji, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 1000 funtów. Każda część kraju, czyli Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna, mają własne zasady w walce z pandemią. W Anglii wszystkie restauracje i hotele są zamknięte, mogą jednak odbywać się jednodniowe wycieczki, na przykład na wybrzeże czy do parków narodowych.

Islandia

Rząd w Reykjaviku ogłosił, że 15 czerwca zacznie łagodzić ograniczenia w podróżach z zagranicy. Przybysze będą jednak musieli zdecydować, czy natychmiast po przyjeździe zrobić test na koronawirusa, czy poddać się 14-dniowej kwarantannie.

(DPA, ARD/dom)