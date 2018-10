Włochy: Imigranci muszą opuścić nastawione do nich pozytywnie Riace

Włoski rząd zaostrza swój kurs przeciwko sprzyjającej imigrantom miejscowości Riace w Kalabrii. Po aresztowaniu dziesięć dni temu jej burmistrza, ministerstwo spraw wewnętrznych zaordynowało przesiedlenie żyjących tam imigrantów do innych miejscowości.

Przenosiny rozpoczną się w nadchodzącym tygodniu, poinformowało włoskie MSW. Wstrzymane mają też zostać wszystkie projekty uruchomione w Riace na rzecz integracji imigratów. Szef resortu spraw wewnętrznych Matteo Salvini napisał na Twitterze, że nie mogą być tolerowane nadużycia w korzystaniu z publicznych pieniędzy – nawet, gdyby wymówką było wydawanie ich na imigrantów.

Burmistrz odznaczony za zaangażowanie

Domenico Lucano z przyznaną przez Drezno nagrodą pokoju

Riace stało się znane w Europie dzięki swojej udanej polityce integracyjnej. Burmistrz Domenico Lucano przyjął licznych przybyszów m.in. z Afganistanu, Erytrei i Iraku i zakwaterował ich w niezamieszkałych budynkach wyludniającej się miejscowości.

Dzięki temu zabiegowi do Riace zaczęło wracać życie. Ponownie została otwarta szkoła, nowo otwarte sklepy i galerie zaczęły przyciągać turystów. Za swoje zaangażowanie na rzecz uchodźców Lucano otrzymał m.in. nagrodę pokoju przyznawaną przez Drezno, a niemiecki reżyser Wim Wenders nakręcił o nim film.

Lucano miał aranżować fikcyjne małżeństwa

Od aresztowania na początku października Lucano przebywa w areszcie domowym. Prokuratura prowadzi przeciwko niemu śledztwo w sprawie wspierania nielegalnej imigracji. Zarzuca mu m.in. aranżowanie fikcyjnych małżeństw między mieszkańcami Riace a imigrantkami. Miał też zlecić utylizację śmieci kooperacji migrantów bez uprzedniego rozpisania przetargu publicznego.

Wyludniająca się, idylliczna Kalabria - iimigranci mają wkrótce opuścić Riace

Zdaniem Lucano rząd chce tylko zniszczyć jego sprzyjające imigrantom projekty. Przeciwko jego aresztowaniu protestowało szereg osób, wśród nich tak popularne osobistości jak znany ze swych antymafijnych publikacji dziennikarz i pisarz Roberto Saviano. Także protestujący uważają, że kroki podjęte przeciwko burmistrzowi Riace mają polityczne podłoże. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oświadczyło, że obserwuje sytuację z niepokojem.

Riace nie ma być wzorem

Od czerwca rządzi we Włoszech koalicja nacjonalistycznej Ligi i populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd. Przede wszystkim lider Ligi Północnej, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini uprawia anty-imigrancką politykę. Zamknął na przykład włoskie porty dla uchodźców i zapowiedział, że do jego kraju nie dotrze żaden statek z imigrantami na pokładzie, niezależnie od tego czy są to jednostki NGO z uratowanymi rozbitkami, czy europejskie okręty uczestniczące w misjach patrolowych. Przybysze ubiegający się o azyl mają być gromadzeni w dużych centrach.

W przypadku Riace szef resortu spraw wewnętrznych chce najwyraźniej zapobiec, by realizowanego tam modelu integracji imigrantów nie przejęły inne włoskie miasta i gminy. Salvini z zadowoleniem przyjął aresztowanie burmistrza Riace i skrytykował „idealistów”, którzy „chcą zapełnić Włochy imigrantami”.

(afp,dpa / stas)