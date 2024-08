Uwolnieni opozycjoniści: Wrócimy do Rosji

– Czuję się jak w filmie. Wczoraj byłem jeszcze w areszcie, a dziś jestem nad pięknym brzegiem Renu w Bonn – powiedział rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza na konferencji prasowej w piątek (2.8.20224) wieczorem w siedzibie Deutsche Welle w Bonn.

Dzień wcześniej przebywający w syberyjskiej kolonii karnej Kara-Murza i 15 innych osób zostało uwolnionych w historycznej wymianie więźniów między Rosją a USA, Niemcami i innymi zachodnimi krajami. – To wszystko jest bardzo surrealistyczne – powiedział 42-letni rosyjski opozycjonista i aktywista, dodając, że był pewien, iż „umrze w więzieniu Putina i nigdy więcej nie zobaczy rodziny”.

Ratowanie życia

Władimir Kara-Murza był współpracownikiem Borysa Niemcowa, opozycyjnego polityka zastrzelonego w 2015 roku w Moskwie. Sam przeżył dwa zamachy na swoje życie. Miała to być – jak mówi – zemsta rosyjskich władz za to, że apelował o nałożenie sankcji przez Unię Europejską i USA na rosyjskich polityków dopuszczających się łamania praw człowieka. Jest również głośnym krytykiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2023 roku został skazany na 25 lat kolonii karnej.

– Wczoraj uratowano 16 istnień ludzkich – podkreślił Kara-Murza. – W demokracjach decyzje nie są łatwe i nie było to łatwe dla rządu, ale dla cywilizowanych społeczeństw ludzkie życie ma najwyższą wartość – mówił.

„Wszyscy wrócimy do Rosji”

Jednocześnie Kara-Murza dał jasno do zrozumienia, że będzie kontynuował swój sprzeciw wobec Władimira Putina. Przywódca Kremla jest „dyktatorem, uzurpatorem i mordercą”, który jest odpowiedzialny m.in. za śmierć opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w rosyjskiej kolonii karnej oraz za śmierć wielu ukraińskich dzieci – powiedział Kara-Murza.

Opowiadał, że kiedy wsiadł na pokład samolotu do Ankary, pracownik rosyjskiego wywiadu, który towarzyszył wymianie więźniów, powiedział mu, że ma spojrzeć przez okno, bo po raz ostatni widzi swoją ojczyznę. – Wszyscy wrócimy do Rosji. Nadejdzie dzień, kiedy Rosja będzie wolna – normalny kraj, cywilizowany kraj, europejski kraj – odpowiedział mu Kara-Murza. – Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – dodał.

„Celem jest wolna Rosja”

Również opozycjonista Ilja Jaszyn zapowiedział przed dziennikarzami w Bonn, że będzie kontynuował swoją polityczną walkę o wolną Rosję. – Moim celem jest powrót do Rosji. Jestem rosyjskim obywatelem, rosyjskim politykiem, rosyjskim patriotą. Moim celem jest wolna i szczęśliwa Rosja – powtarzał Jaszyn, który w przeszłości współpracował z Borysem Niemcowem i Aleksiejem Nawalnym. Za krytykę inwazji na Ukrainę został skazany w grudniu 2022 roku na osiem i pół roku więzienia.

Jaszyn zaapelował do Zachodu o prowadzenie kampanii na rzecz uwolnienia innych krytyków rosyjskiej wojny uwięzionych w Rosji. Ponad tysiąc osób przebywa w więzieniach, bo sprzeciwiali się wojnie. Potrzebna jest dla nich amnestia – podkreślił.

Wymieniony wbrew woli

W najprawdopodobniej największej od czasu zakończenia zimnej wojny wymianie więźniów Niemcy uwolnili skazanego na dożywocie mordercę Wadima Krasikowa, agenta rosyjskich służb wywiadowczych FSB. Ilja Jaszyn powiedział, że osobiście podziękował kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi za trudną decyzję o wydaniu skazanego mordercy w celu uwolnienia przeciwników przywódcy Kremla Władimira Putina.

Jednocześnie podkreślił, że został on wymieniony wbrew swojej woli. Jego żądanie pozostawienia go w ojczyźnie zostało zignorowane przez system więziennictwa. – Kategorycznie odmówiłem wymiany. To, co mnie spotkało, to nielegalne wydalenie z Rosji. Nigdy nie zaakceptuję roli emigranta – mówił Jaszyn.

Andriej Piwowarow, działacz opozycyjny i lider organizacji Otwarta Rosja, odsiadujący wyrok czterech lat więzienia, podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że nie wszyscy Rosjanie stoją za wojną Putina przeciwko Ukrainie. – Nie powinno się kojarzyć ludzi w Rosji z rosyjskim reżimem – zaznaczył Piwowarow. I dodał, że sankcje nie powinny być skierowane przeciw rosyjskiemu społeczeństwu, ale reżimowi Putina.

