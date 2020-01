Unikalne przedszkole trzech religii w Berlinie

Ośmielać się zadawać sobie nawzajem pytania - dla Imama Andrei Reimanna jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których warto wspierać ten projekt. Muzułmanka, która ponad 25 lat temu przeszła na islam, jest jedną z inicjatorek planowanego w Berlinie przedszkola „Trzech Religii”. Z własnego doświadczenia wie, jak to jest najpierw poznać religię z zewnątrz. Jako przewodnicząca Niemieckiego Centrum Muzułmańskiego w Berlinie koordynuje muzułmańską stronę projektu i obecnie jest odpowiedzialna za muzułmańskie przedszkole w stolicy.

Niezwykły pomysł

Jak powiedziała Reimann, pomysł umieszczenia dzieci żydowskich, chrześcijańskich i muzułmańskich w jednym przedszkolu narodził się cztery lata temu i był marzeniem kobiety-rabina Gesy Ederberg. Działa ona w synagodze przy Oranienburgerstraße w dzielnicy Berlin-Mitte i ma podobnie jak Reimann burzliwą historię związaną z religią. Najpierw była protestantką i prawie 30 lat temu przeszła na judaizm. Stowarzyszenie edukacyjne „Masorti”, które założyła, wspiera planowany obiekt od strony żydowskiej.

Obie kobiety wciągnęły do projektu Kathrin Janert z Dzielnicowego Stowarzyszenia Ewangelickich Przedszkoli w Berlinie Mitte-Nord. Wkrótce zaczęły szukać miejsca dla nowej placówki. Jak wyjaśnia Andrea Reimann, ośrodek powstanie na terenie protestanckiej parafii w Berlinie-Friedrichshain, gdzie wkrótce podpisana zostanie umowa. Odpowiedzialny pastor uznał, że projekt jest „innowacyjny i pełen wyzwań”. Budowa przedszkola ruszy w styczniu 2021 roku.

Projekt spotyka się również z dużym uznaniem pełnomocnika rządu ds. wolności wyznań Markusa Grübla (CDU). –Trudno wyobrazić sobie coś lepszego w zapobieganiu uprzedzeniom – uważa Grübel. Dzieci w przedszkolu powinny wspólnie poznawać inne religie oraz obrzędy i święta, ale mimo to „pozostać w swojej wierze”. – Miejmy nadzieję, że to zainspiruje innych do naśladowania – powiedział chadek.

Ograniczona liczba miejsc

Całość ma kosztować do pięciu milionów euro. 10 procent kosztów muszą zapłacić trzej sponsorzy. Zamierzają je pokryć z darowizn oraz przy pomocy ich stowarzyszeń. Resztę sfinansuje rząd landowy Berlina w ramach programu rozwoju przedszkoli. Planowany budynek będzie miał cztery piętra, po jednym dla każdego z przedszkoli trzech wspólnot religijnych. Każde z nich będzie miało 35 miejsc. Na czwartym piętrze znajdą się „pokoje do spotkań”. Trzy przedszkola będą dzieliły również teren zewnętrzny i zaplecze kuchenne. Jak zaznaczyła Andrea Reimann, „żeby wszyscy mogli jeść, posiłki będą koszerneć”. Ze względu na niebezpieczeństwo ataków, obiekt, jak wszystkie inne instytucje żydowskie, musi być specjalnie zabezpieczony.

Jednocześnie, jak podkreśla muzułmanka, ośrodek powinien być kolorowy i otwarty dla wszystkich rodzajów rodzin, także rodziców tej samej płci oraz rodzin niereligijnych. Inicjatorki nie wierzą, że będą miały problemy z zapełnieniem miejsc w trójreligijnym przedszkolu. Już teraz wpływają pierwsze wnioski o miejsca.

kna/jar

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>