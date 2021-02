Unijna agencja wątpi w sens używania masek FFP2

W walce z koronawirusem Europejskie Centrum, ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wyraża wątpliwości co do dodatkowych korzyści z użycia masek FFP2 w życiu codziennym. „Oczekiwana korzyść z powszechnego stosowania FFP2 we Wspólnocie jest bardzo niska” - poinformowała agencja ECDC z siedzibą w Sztokholmie w odpowiedzi na zapytanie agencji DPA.

Przeciwko zaleceniu noszenia masek FFP2 w miejscach publicznych zamiast innych masek, przemawiają także koszty i inne możliwe niedogodności. Szczegóły dotyczące ewentualnych minusów nie zostały podane.

Szczególnie szczelne, ale droższe maski FFP2 są przeznaczone do ochrony przed szkodliwymi cząstkami, takimi jak kurz lub aerozole. W połowie stycznia kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych uzgodnili, że w środkach transportu publicznego i sklepach wymagane będą maski FFP2, maski chirurgiczne lub osłony ust/nosa zgodne ze standardami KN95/N95.

Tymczasem opinię agencji ECDC potwierdziła także komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides. „ECDC twierdzi, że obecne dowody nie są wystarczająco mocne, aby zalecać FFP2 w codziennym użyciu” - powiedziała Kyriakides. Ważne jest, aby nosić maski prawidłowo i zachować dystans. ECDC stwierdziło również, że nawet pojawienie się nowych mutacji koronawirusa nie powoduje konieczności używania innych rodzajów masek niż te, które są w powszechnie stosowane. Agencja twierdzi, że jest w trakcie aktualizacji dokumentu z oceną stosowania masek w celu zmniejszenia transmisji koronawirusa.

Osoby uboższe nadal czekają na darmowe maski FFP2

Obowiązek stosowania maski FFP2 wywołał w Niemczech dyskusję na temat kosztów i ewentualnej pomocy dla uboższych. W środę (3.02.2021) okazało się jednak, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych będą musiały jeszcze poczekać na zapowiadane darmowe maski FFP2. Kasy chorych nie rozesłały dotąd kuponów uprawniających około pięć milionów potrzebujących do odebrania masek w aptekach, jak twierdzi stowarzyszenie ustawowych kas chorych. „Trudno powiedzieć, kiedy wysyłka się rozpocznie” - poinformował rzecznik stowarzyszenia Florian Lanz. Zanim to nastąpi, trzeba będzie wyjaśnić ważne kwestie.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że rząd musi jeszcze uchwalić konieczną nowelizację tzw. rozporządzenia o maskach ochronnych przeciw koronawirusowi. Rzeczniczka niemieckiego resortu zdrowia powiedziała, że rozporządzenie jest w trakcie opracowania.

Minister spraw socjalnych Hubertus Heil (SPD) oraz minister zdrowia Jens Spahn (CDU) zapowiedzieli w ubiegłym tygodniu, że około pięciu milionów osób pobierających zasiłki podstawowe otrzyma bezpłatnie po dziesięć masek FFP2. Podstawą do tego są nowe przepisy dotyczące noszenia takich masek oraz masek medycznych w autobusach, pociągach i podczas zakupów. Po otrzymaniu listu od kasy chorych i okazaniu dokumentu tożsamości, maski będą do odebrania w aptece.

