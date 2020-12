Niemcy. Akcja rozdawania maseczek FFP2

Bezpłatne maseczki ochronne FFP2 przysługują około 27 mln Niemców zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka. Odpowiednie rozporządzenie federalnego Ministerstwa Zdrowia wchodzi w życie jeszcze dziś (15.12.2020), powiedział agencji prasowej DPA jego rzecznik. W pierwszej kolejności ten środek ochronny odbiorą osoby, które ukończyły 60 lat oraz chorzy na określone choroby przewlekłe. To między innymi astma, demencja, cukrzyca, chroniczna niewydolność serca i nerek. Akcją objęci są też pacjenci po udarach i nowotworach, z ciążą wysokiego ryzyka oraz osoby z trisomią 21. Przysługują im trzy sztuki maseczek.

Wystarczy dowód osobisty

Z podanych przez resort zdrowia informacji wynika, że do odebrania maseczek wystarczy okazanie dowodu osobistego albo "innego zaświadczenia o przynależności do którejś z grup wysokiego ryzyka". Kto nie może z jakichś powodów odebrać ich osobiście, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie.

W drugim etapie tej akcji, rozpoczynającym się 1 stycznia, osoby z tych dwóch grup będą mogły otrzymać kolejne 12 maseczek. Aby tak się stało, powinny zaopatrzyć się w swojej kasie chorych w specjalny talon, upoważniający je do otrzymania dwóch pakietów maseczek FFP2 po sześć sztuk w każdym. Ich wkład w każdy pakiet ustalono na poziomie 2 euro. Cała akcja będzie kosztować władze federalne około 2,5 mld euro.

Oczekuje się długich kolejek

Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Izb Aptekarskich (ABDA) liczy się "ze zmasowanym napływem klientów" i ostrzega przed długimi kolejkami w aptekach. Prezes ABDA Friedmann Schmidt zaapelował w związku w tym do wszystkich uprawnionych do otrzymania maseczek, aby nie szli masowo do aptek w pierwszym dniu obowiązywania rozporządzenia o ich bezpłatnej dystrybucji.

Prywatne kasy chorych skrytykowane

Stowarzyszenie socjalne VDK skrytykowało prywatne kasy chorych za to, że nie partycypują w kosztach akcji. Koszty te bowiem - jak wyjaśnia VDK - są pokrywane z funduszy ustawowego ubezpieczenia społecznego kas chorych, które potem dostaną zwrot ze środków państwowych. Udział prywatnych kas chorych nie był dotychczas przewidziany. VDK (Społeczne Stowarzyszenie Osób Inwalidów Wojennych, Rodzin Poległych i Emerytów Społecznych Niemiec) jest największym stowarzyszeniem społecznym w Niemczech, zrzeszającym prawie dwa miliony członków.

(AFP, DPA/jak)

