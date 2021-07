UE: 70 procent dorosłych zaszczepionych na COVID-19 przynajmniej jedną dawką

O postępie szczepień na COVID-19 w Unii Europejskiej poinformowała we wtorek (27.07.2021) szefowa KE Ursula von der Leyen. – UE dotrzymała słowa – oświadczyła. I przypomniała, że celem było zaszczepienie do lipca przynajmniej 70 procent mieszkańców Unii w wieku powyżej 18 lat co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa. – Dziś osiągnęliśmy ten cel – powiedziała szefowa KE.

Jak dodała, w pełni zaszczepionych na COVID-19 jest 57 procent dorosłych mieszkańców UE; osoba w pełni zaszczepiona to taka, która otrzymała dwie dawki szczepionek BioNTech/Pfizer, Moderna bądź AstraZeneca albo jedną dawkę preparatu Johnson&Johnson.

Zdaniem von der Leyen te dane to sukces, ale jeszcze nie czas na to, by spoczywać na laurach. – Wariant Delta jest bardzo niebezpieczny. Dlatego apeluję do każdego, kto ma tę możliwość, by się zaszczepił. Dla zdrowia własnego oraz by chronić innych – oświadczyła w nagraniu wideo opublikowanym na stronie internetowej KE. Dodała, że UE zapewni wystarczającą ilość szczepionek na COVID-19.

Drastyczny spadek tempa szczepień

Dane Komisji oparte są na urzędowych informacjach z krajów członkowskich. Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) największy odsetek zaszczepionych wśród dorosłych mieszkańców mają Dania (83,7 proc. przynajmniej jedną dawką i 60,9 proc. z pełną ochroną), Irlandia, (odpowiednio 83,6 proc. i 68,8 proc.), Holandia (83,5 proc. i 59 proc.) oraz Belgia (82,7 proc. i 62,7 proc.). Z danych ECDC wynika, że najmniej zaszczepionych jest w Rumunii (31,1 proc. i 30,1 proc.). Aktualne dane ECDC dla Polski pokazują 58,4 proc. mieszkańców powyżej 18 lat zaszczepionych co najmniej jedną dawką oraz 55 proc. z pełną ochroną.

W ostatnich tygodniach w wielu krajach tempo szczepień na COVID-19 słabnie. O drastycznym spadku poinformowano we wtorek w Niemczech, gdzie do tej pory 61 procent ludności otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, zaś pełną ochronę ma 49,7 procent wszystkich mieszkańców. Jednocześnie liczby nowych zakażeń koronawirusem znów rosną.

Spór o swobody dla zaszczepionych

W poniedziałek (26.07.2021) w całych Niemczech wykonano 313 275 szczepień na COVID-19 – podał Instytut Roberta Kocha. Z danych wynika jednak, że zaledwie 78 tysięcy osób poddało się szczepieniu pierwszą dawką. To najmniej od końca lutego, gdy program szczepień dopiero się rozkręcał. Aktualnie tygodniowa średnia liczba wykonywanych szczepień w Niemczech to niespełna 444,5 tys.

Nie milknie jednocześnie dyskusja o tym, czy dla osób zaszczepionych należałoby wprowadzić więcej swobód, aby w ten sposób zachęcić pozostałych do szczepienia się. Rzeczniczka rządu federalnego Ulrike Demmer zapewniła w poniedziałek, że nie ma planów wprowadzenia „obowiązku szczepień tylnymi drzwiami”. Jednocześnie niektórzy ministrowie, jak szef MSW Horst Seehofer, opowiadają się za tym, by dać zaszczepionym więcej swobód.

