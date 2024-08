Tysiąc nowych etatów w policji. Do kontroli granic?

Chadecka opozycja w Bundestagu – partie CDU i CSU – apeluje do kanclerza Olafa Scholza o rozszerzenie stacjonarnych kontroli na wszystkich niemieckich granicach. „Policja Federalna musi zostać oddelegowana do przeprowadzania kontroli granicznych na wszystkich niemieckich granicach lądowych” – powiedział dziennikowi „Rheinische Post” Alexander Throm, rzecznik klubu poselskiego CDU/CSU ds. wewnętrznych.

W Niemczech to właśnie Policja Federalna zajmuje się ochroną granic. Jak stwierdził chadecki polityk, socjaldemokratyczna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w dużej mierze zniosła kontrole, co zagraża bezpieczeństwu Niemiec. Zrobiła to „pomimo setek złapanych przemytników, wykonanych nakazów aresztowania i wykrytych nielegalnych przekroczeń granicy” – skrytykował Throm.

„Oczekuję, że kanclerz natychmiast poleci minister spraw wewnętrznych przywrócenie tych kontroli granicznych” – powiedział polityk CDU, dodając, że „odsyłanie (migrantów) może mieć miejsce tylko na granicach”.

Tylko tymczasowo

Od 7 czerwca do 19 lipca br. w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej na wszystkich niemieckich granicach wprowadzono wzmożone kontrole, które zakończyły się po Euro 2024. Kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią zostały już przedłużone do połowy grudnia, a na granicy niemiecko-austriackiej – do połowy listopada. Głównym ich celem jest ograniczenie nielegalnej migracji. Kontrole na granicy niemiecko-francuskiej z okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu planowane są do 30 września.

Niemcy graniczą łącznie z dziewięcioma krajami. Najdłuższe granicę maje z Austrią i Czechami. Następne w kolejności są: Holandia, Polska, Francja, Szwajcaria, Belgia, Luksemburg i Dania.

Policji brakuje ludzi

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz już wcześniej zapowiadał wzmożone kontrole graniczne i mówił o potrzebie ograniczenia nielegalnej migracji.

„W ostatnich latach rząd SPD, Zielonych i FDP oszczędzał na Policji Federalnej. Dlatego teraz pilnie potrzebuje ona ludzi” – uważa chadek Alexander Throm. Dlatego – jak przyznał – na nowe etaty w Policji Federalnej czeka się już od dawna.

Jednak według klubu poselskiego Zielonych w Bundestagu planowane nowe etaty nie są argumentem za przedłużeniem kontroli granicznych. „Mobilne kontrole graniczne, o które wielokrotnie apelował związek zawodowy policjantów, są bardziej skutecznym i mniej pracochłonnym środkiem i pozwalają uniknąć stałego obciążenia gospodarki i mieszkańców regionów przygranicznych” – argumentuje posłanka Zielonych Irene Mihalic w rozmowie z „Rheinische Post”.

W czasie tymczasowych kontroli granicznych od 7 czerwca do 19 lipca br. związanych z Euro 2024 Policja Federalna odnotowała łącznie 9172 nielegalnych przekroczeń granicy – podaje dziennik, powołując się na wstępne dane. Spośród nich 6401 osób zostało zawróconych na granicy. Na samych granicach w tym okresie wykonano 1198 nakazów aresztowania i tymczasowo aresztowano 275 przemytników.

Dla porównania: przed intensywnymi kontrolami, w okresie od 25 kwietnia do 6 czerwca br., odnotowano 9331 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Z tego zawrócono na granicy 3862 osoby, wykonano 1197 nakazów aresztowania i zatrzymano 159 przemytników – podaje „Rheinische Post”.

