Tusk: Kaczyński jest groźniejszy niż Orban

W rozmowie, opublikowanej w internetowym wydaniu niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, Donald Tusk ostro krytykuje plany związane z przeprowadzeniem 10 maja korespondencyjnych wyborów prezydenckich w Polsce. „Uważam, że to nie do przyjęcia. Nasza konstytucja zabrania zmieniania prawa wyborczego w czasie sześciu miesięcy przed wyborami. Ponadto, logistycznie nie będzie możliwe to, by 30 milionów Polaków głosowało korespondencyjnie. W ten sposób nie da się dotrzymać standardów demokratycznych” – ocenił polityk.

Zdaniem Tuska sytuacja w Polsce jest inna od tej na Węgrzech. „Z jednej strony mamy silną opozycję i silne organizacje pozarządowe. Nawet, jeśli pan Kaczyński i jego partia PiS kontrolują państwowe media, to jest jeszcze wystarczająco dużo prywatnych, wolnych mediów. Z drugiej strony mamy polityków, którzy są zdeterminowani, by zagarnąć całą władzę” – powiedział.

„Uważam, że Jarosław Kaczyński jest groźniejszy niż Viktor Orban” – ocenił. Orban może być cyniczny, ale jest też pragmatykiem. Kaczyński z kolei chorobliwie dąży do tego, by uzyskać możliwie największą władzę” – ocenił Tusk.

Fałszywa alternatywa

Polityk ostrzegł też, że jeśli ktoś będzie próbował wykorzystać koronakryzys do wzmocnienia władzy nad obywatelami i zapewnienia sobie korzyści gospodarczych, to „będzie to koniec UE”. „Niektórzy szefowie państw i rządów, także tacy, którzy należą do EPL, mówią swoim obywatelom, że muszą oni poświęcić wolności obywatelskie, państwo prawa i prawa człowieka, aby chronić się przed wirusem. Wolność albo bezpieczeństwo. Jestem pewien, że ta diabelska alternatywa jest fałszywa. Możliwa jest skuteczna odpowiedź na pandemię i zachowanie demokracji” – ocenił szef Europejskiej Partii Ludowej.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński (zdjęcie archiwalne, październik 2014)

Zarzucił premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi, że jego działania „nie mają już nic wspólnego z duchem demokracji”. „Jestem pewien, że Carl Schmitt byłby dumny z Viktora Orbana” – powiedział. Pytany, czy w związku z tym dla partii Orbana nie powinno być miejsca w EPL, Tusk zastrzegł, że ”dziś nie czas na radykalne decyzje”. „W czasie pandemii chodzi o to, by zachować jedność. Ale są granice” – dodał. Zdaniem polityka decyzje w sprawie dalszego członkostwa Fideszu w rodzinie europejskiej centroprawicy będą musiały zapaść na następnym spotkaniu władz EPL. „Do tego czasu chcę przekonać kolegów z EPL, że nie musimy wybierać między wolnością a bezpieczeństwem” – dodał.

Gospodarka potrzebuje „Blitzkriegu”

Przyznał jednocześnie, że w sytuacji, w jakiej znalazła się UE, emocjonalnie nie jest w stanie myśleć o ewentualnych budżetowych sankcjach dla krajów naruszających zasady rządów prawa. „Przyszły wieloletni budżet UE musi koncentrować się na odbudowie po koronakryzysie. A poza tym, obywatele nie ponoszą winy za niedemokratyczne działania w ich stolicach. Dlatego nie powinni być też za to karani” – ocenił szef EPL.

Tusk przyznał, że w pierwszych dniach epidemii na południu Europy ze strony UE zabrakło nie tylko szybkiej pomocy, ale tez empatii i solidarności. „Strata wizerunkowa Europy jest ogromna – we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, ale także w naszym najbliższym sąsiedztwie, chociażby na Bałkanach Zachodnich. To bezwzględnie wykorzystują takie kraje, jak Chiny i Rosja. Ich pomoc, w porównaniu do tego, co w międzyczasie zorganizowały państwa UE, jest w najlepszym razie symboliczna. Ale ich komunikaty są pełne współczucia. To się podoba” – powiedział.

Podkreślił, że w obliczu recesji po pandemii, UE musi „ratować Włochy i Hiszpanię a możliwe, że także projekt europejski”. „To nie czas na targi. Jeśli chodzi o gospodarkę, to potrzebny jest Blitzkrieg. Nie możemy teraz się ociągać i zwlekać, ani bać się sięgania po nadzwyczajne środki” – ocenił. Zdaniem Tuska solidarność będzie wymagać większego zaangażowania Niemiec w działania ratunkowe.

Więcej Europy, mniej nacjonalizmu

Sprzeciwił się opiniom, mówiącym o podziale UE na Wschód i Zachód. Jego zdaniem ze Wschodu płyną także pozytywne sygnały, jak np. na Słowacji, ostatnio w Rumunii czy w krajach bałtyckich. „W Polsce także mamy silny proeuropejski ruch. Z drugiej strony widzimy, że radykalne partie są częścią hiszpańskiego rządu. A we Włoszech sytuacja jest chwiejna” – dodał. Zdaniem Tuska pandemia pokazała, że „rozwiązaniem jest więcej Europy, a mniej nacjonalizmu”.

„Nie potrzebujemy niemieckich czy włoskich, ale europejskich rozwiązań. Jeśli ten kryzys jeszcze bardziej nas od siebie oddali, to politycznie tego nie przetrwamy. Kryzys migracyjny był pierwszym strzałem ostrzegawczym, a pandemia jest drugim. Może to być ostatni sygnał ostrzegawczy dla Europy” – przestrzegł Tusk.

