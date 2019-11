„Turcja to nie hotel dla IS”. Bojownicy mają wracać do Europy

W wyniku ofensywy militarnej przeciwko kurdyjskim milicjom Ludowej Jednostki Samoobrony (YPG) w północnej Syrii Turcja kontroluje 120-kilometrowy pas graniczny. Wojska tureckie zatrzymały też członków „Państwa Islamskiego", którzy podczas inwazji uciekli z miejscowych więzień. Jak informuje turecki MSW, mają oni jak najszybckiej wrócić do swoich krajów.

„Turcja to nie hotel dla IS”

Turecki minister spraw wewnętrzych Sueleyman Soylu zaznaczył, że Turcja „nie jest hotelem dla członków IS". W kwestii aresztowanych islamistów państwa europejskie zostawiły Turcję samą sobie – skrytykował. Jest to nie do zaakceptowania i nieodpowiedzialne – dodał. Szef MSW stwierdził, że kraje, takie jak Wielka Brytania czy Holandia, z których pochodzi część zatrzymanych w czasie tureckiej ofensywy islamistów, idą na łatwiznę. Nie podał jednak, ilu bojowników IS udało się zatrzymać.

Turcja rozpoczęła wymierzoną w YPG ofensywę militarną 9 października. Po ośmiu dniach została wstrzymana wskutek wynegocjowanego z USA zawieszenia broni.

W ubiegłym tygodniu Moskwa i Ankara zawarły porozumienie, że wspólnie będą kontrolować tereny w północnej Syrii przy granicy z Turcją.

Plan osiedlania uchodźców pod lupą ONZ

Dla Ankary YPG jest syryjską komórką zakazanej kurdyjskiej partii PKK. Turcja zwalcza ją jak organizację terrorystyczną. Wiele europejskiech państw odmówiło do tej pory sprowadzenia zwolenników IS, pojmanych przez Syryjskie Siły Demokratyczne.

Od 1 listopada ONZ kontroluje plany prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana związane z osiedleniem na kontrolowanych terenach milionów żyjących w Turcji syryjskich uchodźców. Sekretarz generalny ONZ António Guterres spotkał się w tym celu w Stambule z Erdoganem.

Organizacja Amnesty International alarmowała, że Turcja siłą deportuje syryjskich uchodźców z powrotem do Syrii.

Bomba w samochodzie: są zabici i ranni

W położonym na północy Syrii mieście Tall Abjad wybuchła w sobotę (2.11.2019) bomba w samochodzie-pułapce. Zginęło co najmniej 15 osob, a ponad 30 zostało rannych. Większość z nich została przewieziona do tureckich szpitali. Nie wiadomo jeszcze, kto kryje się za zamachem.

Tall Abjad leży na granicy z Turcją w tzw. strefie bezpieczeństwa. W ostatnich dniach doszło w tej okolicy do wielu zamachów przy pomocy bomb umieszczonych w samochodach.

