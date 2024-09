Trzęsienie ziemi u niemieckich Zielonych. Będą zmiany

Aby wyjść z kryzysu, Zieloni chcą nie tylko zmian personalnych, ale i programowych – na przykład w kwestii migracji. Czy otworzy to drogę do koalicji z CDU/CSU po przyszłorocznych wyborach do Bundestagu?

Podczas poniedziałkowego (30.09.) „kongresu przyszłości” w Berlinie partia omawia swój przyszły kurs i tematy kampanii wyborczej do Bundestagu.

Oprócz ministra gospodarki Roberta Habecka i minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock, w wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Opublikowane wcześniej oświadczenie Zielonych wzywa do utworzenia nowego funduszu inwestycyjnego, na przykład na infrastrukturę kolejową i cyfryzację administracji, a także do reformy „hamulca zadłużenia” w niemieckim budżecie.

Szefowa dyplomacji Annalena Baerbock i wicekanclerz Robert Habeck Zdjęcie: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Wrześniowe wybory do parlamentów wschodnich krajów związkowych były dla Zielonych sygnałem ostrzegawczym. Zieloni nie weszli do landtagów Turyngii i Brandenburgii.

Ostrzejszy profil partii

Według nowego szefa kampanii wyborczej Andreasa Audretscha, Zieloni chcą wyjść z kryzysu z ostrzejszym profilem. Z myślą o przyszłorocznych wyborach do Bundestagu Audretsch podkreślił, że zdolność do budowania koalicji oznacza zawieranie kompromisów – ale także dokładne wyjaśnianie, za czym opowiada się partia, co powinno być teraz komunikowane z jasnością, rygorem, ale także z radością.

– Zmienimy również naszą pozycję pod względem wizerunku. Będziemy potrzebować więcej rygoru, zwłaszcza jeśli chodzi o dezinformację, zwłaszcza gdy jest ona kierowana z Kremla. Będziemy też potrzebować więcej radości: Radości i wiary w to, kim jesteśmy i co mamy do zaoferowania Niemcom – mówił Audretsch, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego frakcji Zielonych w Bundestagu, we wspólnym porannym programie informacyjnym ARD i ZDF.

Korekta kursu w sprawie migracji

Oprócz zmian personalnych na szczycie, według Audretscha nastąpi również zmiana treści. „Bardzo centralny” będzie temat migracji. Celem jest przekazanie pozytywnego wizerunku imigracji, bez której nie można przezwyciężyć niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Jednocześnie Zieloni będą nadal jasno występować przeciwko islamizmowi i terroryzmowi.

Audretsch wspomniał również o kwestii sprawiedliwości – w szczególności o rosnących czynszach i spekulacjach nieruchomościami, ochronie klimatu i rozwiązaniu zaległości inwestycyjnych. Celem jest wyjaśnienie, „co łączy ochronę klimatu i dobre życie dla ludzi”. Jak przekonywał, gdyby więcej inwestowano, w wyniku czego kolej znów działałaby bardziej niezawodnie, a szkoły zostały odnowione, byłoby to korzystne dla klimatu, ale byłoby również pozytywnie odczuwalne przez obywateli w ich codziennym życiu.

Pomost do CDU/CSU?

Akurat w kwestii migracji Zieloni mają nadzieję na zbudowanie pomostu do CDU/CSU jako potencjalnego partnera koalicyjnego po następnych wyborach do Bundestagu (2025). Jest to prawdopodobnie jeden z powodów, dla których kandydatka na przewodniczącą Partii Zielonych, Franziska Brantner, pochwaliła solidarność CDU i Zielonych w zakresie polityki migracyjnej na szczeblu krajów związkowych: „Jak widzieliśmy w zeszłym tygodniu: Kiedy odpowiedzialni członkowie CDU rządzą razem z Zielonymi, mogą osiągnąć niesamowicie wiele” – powiedziała w niedzielę w telewizji ZDF.

Franziska Brantner, kandydatka na przewodniczącą Zielonych Zdjęcie: dts Nachrichtenagentur/picture alliance

CDU i Zieloni w Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i Szlezwiku-Holsztynie podążają wspólną ścieżką w polityce azylowej i migracyjnej. W piątek trzy rządy krajowe złożyły w Bundesracie dwa projekty rezolucji popierające bardziej zdecydowane stanowisko wobec nielegalnej migracji. Wypowiedzi Brantner są ważne nie tylko ze względu na jej kandydaturę na przewodniczącą partii. Jest ona sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i dlatego jest bliską powierniczką wicekanclerza Roberta Habecka, który ma zostać kandydatem swojej partii na kanclerza. Szefowa dyplomacji Annalena Baerbock – która była główną kandydatką w 2021 r. – już wyraźnie poparła Habecka.

Zieloni trudnym tematem dla chadecji

Z CDU płyną już przychylne sygnały: „To może być most, który należy szybko przekroczyć”, powiedział premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst. Według polityka CDU celem jest rozwiązanie problemu nielegalnej migracji przez polityczne centrum.

Premier Szlezwika-Holsztynu Daniel Günther również opowiedział się za bardziej pozytywnym podejściem CDU/CSU do Zielonych. „Są wiarygodni w koalicji, można z nimi pracować w duchu zaufania”, powiedział polityk CDU, który rządzi z nimi na północy, w radiu Deutschlandfunk, dodając, że pomimo wszystkich złośliwości, nie ma nic dobrego w prowadzeniu sporów z Zielonymi.

W ostatnich tygodniach szef CSU Markus Soeder wyraźnie wykluczył współpracę z Zielonymi po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

W listopadzie na zjeździe Zielonych wyjaśnione zostaną kwestie personalne i wybrane zostanie nowe kierownictwo Zielonych. Partia ma nadzieję, że najpóźniej do tego czasu obecny kryzys zostanie zażegnany.

