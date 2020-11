Tragiczny finał wycieczki rowerowej. Mężczyzna zamarzł na śmierć

Mieszkańcy powiatu Schwaebisch Hall w Badenii-Wirtembergii znaleźli martwego 20-latka, który - jak wykazało wstępne dochodzenie policji - prawdopodobnie zamarzł na śmierć.

Jak poinformował prokurator, młody człowiek zatrzymał się w piątek (20.11.2020) wieczorem w mieście Kirchberg an der Jagst, a następnie wyruszył na rowerze elektrycznym w kierunku Schwaebisch Hall. Bateria roweru (model Pedelec) wyczerpała się podczas jazdy, więc mężczyzna szedł dalej pieszo. Udało mu się przejść zaledwie kilka kilometrów do przedmieść miejscowości Wolpertshausen. Tam opuściły go siły i najprawdopodobniej zamarzł na śmierć z powodu niskich temperatur.

Niemiecka służba meteorologiczna prognozowała na sobotnią noc na południowym zachodzie Niemiec minimalną temperaturę do minus siedmiu stopni Celsjusza.

Mieszkańcy znaleźli martwego mężczyznę w sobotę rano. Jak wyjaśniał rzecznika policji, wiele okoliczności jest jeszcze niewyjaśnionych. Jak dotąd stwierdzono tylko, że zgon nie nastąpił za sprawą osób trzecich.

(DPA/ma)