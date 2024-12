To już pewne: wyższy zasiłek na dzieci i ulgi podatkowe

Planowane na najbliższe dwa lata obniżki podatków i podwyżki zasiłku rodzinnego mogą wejść w życie. Po Bundestagu, w piątek (20.12.2024) za zmianami legislacyjnymi zagłosowała również druga izba parlamentu – Bundesrat.

SPD i Zieloni porozumieli się z FDP, która w listopadzie opuściła koalicję Olafa Scholza. Opozycyjna chadecja CDU/CSU poparła nowelizację.

Ulgi podatkowe

Zmiany zakładają dostosowanie podstawowej kwoty wolnej od podatku do inflacji. W 2025 roku kwota ta ma wzrosnąć o 312 euro do 12 096 euro, a następnie o kolejne 252 euro do 12 348 euro w 2026 roku. Dostosowane zostaną również ulgi z tytułu podatku solidarnościowego.

Obniżki podatków mają na celu zrekompensowanie obciążeń wynikających z „zimnej progresji”. Odnosi się to do wyższych stawek podatkowych dla pracowników, mimo że wzrost ich dochodów jest w pełni lub częściowo niwelowany przez inflację.

Wyższy „kindergeld”

Zasiłek rodzinny (kindergeld) wzrośnie w przyszłym roku o pięć euro do 255 euro miesięcznie i do 259 euro w 2026 roku. Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci wzrośnie początkowo o 60 euro, a następnie o kolejne 156 euro. Dodatek na dziecko dla rodzin o niskich dochodach, które są uprawnione do świadczeń socjalnych, wzrośnie w przyszłym roku jednorazowo o pięć euro.

Ulgi podatkowe i podwyżka świadczeń są ważnymi elementami przyjętej pierwotnie przez rząd SPD, Zielonych i FDP ustawy o reformie podatkowej. Przewidywała ona również ulgi dla gospodarki m.in. w celu promowania e-mobilności lub poprzez korzystniejsze zasady amortyzacji. Nie udało się to jednak z powodu oporu ze strony chadeków i FDP. Nie przeszła także pierwotnie planowana zmiana systemu przedziałów podatkowych.

Niemiecki minister finansów Jörg Kukies z SPD apelował wcześniej o poparcie obniżki podatków. W swoim przemówieniu w Bundesracie Kukies powiedział, że tylko w ten sposób obywatele mogą na początku przyszłego roku zauważyć poprawę na swoich kontach.

Bilet na całe Niemcy

Bundestag uchwalił także finansowe zabezpieczenie na nadchodzący rok biletu na całe Niemcy (tzw. Deutschlandticket) w transporcie publicznym. Bundesrat zatwierdził też poprawkę do ustawy.

Bilet na całe Niemcy, z którego korzysta już ponad 13 milionów osób, ma w 2025 roku kosztować 58 euro miesięcznie. Nie wiadomo jednak, czy bilet będzie istniał jeszcze w 2026 roku – jego długoterminowa przyszłość pod kątem finansowanie jest nadal otwarta.

(DPA, AFP/dom)

