Theresa May pozostanie premierem Wielkiej Brytanii

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May pozostanie na stanowisku. Większość deputowanych jej Partii Konserwatywnej opowiedziała się w środę wieczorem przeciwko wnioskowi o wotum nieufności i usunięciu May z fotela przewodniczącej ugrupowania. Za wnioskiem głosowało 117 deputowanych, przeciwko było 200. Gdyby May straciła fotel przewodniczącej partii, musiałaby także odejść z funkcji premiera rządu.

Próba odwołania May z funkcji przewodniczącej to reakcja na wynegocjowaną przez jej rząd umowę brexitową i zamieszanie związane z głosowaniem nad tym dokumentem. Już we wtorek porozumienie miało zostać poddane pod głosowanie w brytyjskiej Izbie Gmin, ale Theresa May w ostatnim momencie je przełożyła. Szefowa rządu wiedziała bowiem, że w szeregach jej partii nie znajdzie się większość gotowa do poparcia umowy.

Wniosek o wotum nieufności wobec szefowej ugrupowania złożyła grupa konserwatywnych deputowanych twardo opowiadających się za brexitem. Przeciwnicy dokumentu obawiają się, że po wyjściu ze wspólnoty Wielka Brytania wciąż pozostanie zależna od Unii i blisko z nią związana. Wewnątrzpartyjni krytycy, którzy przygotowali wniosek o wotum nieufności, zarzucają May, że była zbyt miękka w negocjacjach z Brukselą. Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca 2019 roku.

Co z umową brexitową?

Wciąż nie wiadomo, czy brytyjski parlament przyjmie umowę o wyjściu ze wspólnoty wynegocjowaną z Unią. Nowe głosowanie w tej sprawie ma odbyć się najpóźniej 21 stycznia i do tego czasu May musi zadowolić partyjnych krytyków i przekonać ich do poparcia dokumentu. Unia Europejska odrzuca jednak możliwość renegocjacji traktatu brexitowego. Gdyby Wielka Brytania go nie przyjęła, możliwy stałby się tak zwany twardy brexit, czyli wyjście ze wspólnoty oznaczający kompletne zerwanie współpracy z UE i konieczność wynegocjowania nowych umów w wielu sektorach. Ekonomiści ostrzegają, że groziłoby to gospodarczą katastrofą.