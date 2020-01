Te zawody mają przyszłość w roku 2020

Na początku roku często zadajemy sobie pytanie, co nam przyniesie przyszłość, ale ta jest niepewna. Warto zatem wiedzieć, w których zawodach mamy największe szanse na zrobienie kariery. Odpowiedzi udzielili eksperci z portalu Gehalt.de, specjalizującego się w analizie rynku zatrudnienia.

Największe szanse na pewne zarobki i awans zawodowy mają dziś specjaliści z branży IT, inżynierowie elektrycy, wykwalifikowany personel pielęgnacyjny oraz menedżerowie zajmujący się strategicznym zarządzaniem w korporacjach. Są oni w tej chwili najbardziej poszukiwani, a ich praca ma największe znaczenie dla przyszłości.

Doradcy IT i programiści

Zdaniem ekspertów ze związku przedsiębiorstw informatycznych BITKOM, liczba etatów do obsadzenia przez specjalistów z branży IT ponownie osiagnęła rekordowy poziom. Coraz bardziej poszukiwani są także doradcy w tej dziedzinie, ponieważ przedsiębiorstwa muszą zadbać o wykształcenie nowego narybku. Najlepiej zarabiają w tej chwili doradcy zewnętrzni. Mogą liczyć na roczne uposażenie w wysokości ponad 75 tysięcy euro. Roczne zarobki dobrych programistów przekraczają 61 tysięcy euro.

Pomyślne perspektywy otwierają się także przed elektroinżynierami, ponieważ przemysł motoryzacyjny coraz bardziej przestawia się na produkcję samochodów elektrycznych. Amerykański potentat w tej branży, Tesla, chce otworzyć nową megafabrykę w Brandenburgii. Także Volkswagen stawia na tę nową technologię i tworzy 2000 nowych miejsc pracy w firmie Audi. Roczne zarobki elektroinżyniera wynoszą w tej chwili około 60 tysięcy euro.

Mistrzowie i artyści danych

Coraz więcej firm gromadzi na bieżąco informacje o swoich klientach, starając się dopasować swoją ofertę rynkową do ich potrzeb. Zajmują się tym tzw. mistrzowie danych, badający upodobania i zachowania konsumentów, zaś artyści danych odpowiadają za zwizualizowanie zebranych informacji. Roczne zarobki mistrzów danych wynoszą ponad 58, a artystów danych ponad 48 tysięcy euro.

Scrum master

Za tą angielską nazwą kryje się specjalista dbający o komfort pracy zespołu i usuwający przeszkody, które mogłyby zakłócić lub spowolnić jego prace. Scrum master pełni także często rolę trenera i instruktora nadzorującego wszystkie kroki składające się na proces produkcyjny. Jego zadaniem jest osiągnięcie zamierzonego celu bez przestojów w jak najszybszym czasie. Ten nowy zawód ma przed sobą przyszłość, a zarobki scrum masterów przekraczają 56 tysięcy euro rocznie.

Społeczna odpowiedzialność korporacyjna

Zadaniem specjalistów w zakresie społecznej odpowiedzialności korporacyjnej jest połączenie ekologicznego, społecznego i ekonomicznego wymiaru działalności przedsiębiorstwa, dbałość o jego strategię zrównoważonego rozwoju oraz jego wizerunek PR-owy. Na co dzień ściśle współpracują ze specjalistami z działu PR, marketingu i dyrekcją firmy. Mogą liczyć na ponad 45 tysięcy euro rocznie.

Pielęgniarze i opiekunowie osób starszych

Jak wynika z badań Fundacji Bertelsmanna, zapotrzebowanie w Niemczech na specjalistów z tej branży wyniesie w Niemczech do roku 2030 aż pół miliona osób. Znajdą oni zatrudnienie w domach starców i innych, podobnych zakładach, jak również w szpitalach. Znalezienie stałego etatu jako pięlegniarz lub opiekun jest dziś łatwe, ale zarobki mogłyby być lepsze. W tej chwili wahaja się od 32 do prawie 38 tysięcy euro. Niewątpliwie jest to jednak zawód z przyszłością.

