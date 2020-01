Niemcy: zatrudnienie na rekordowym poziomie

W porównaniu z rokiem 2018 w roku ubiegłym zatrudnienie znalazły dodatkowo 402 tysiące osób. Oznacza to utrzymanie się tendencji wzrostowej notowanej nieprzerwanie od 14 lat.

Wzrost zatrudnienia w roku ubiegłym okazał się jednak niższy niż w roku 2018, w którym wyniósł on 1,4 procent, podobnie jak w roku 2017. W roku 2019 wyniósł on tylko 0,9 procent. Zdaniem ekspertów gospodarka niemiecka wzrosła w nim tylko o 0,5 procent, co tłumaczy niewielki wzrost zatrudnienia. Poza tym w trzecim kwartale ubiegłego roku przed recesją niemiecką gospodarkę uratowały tylko wzrost popytu na rynku wewnętrznym i silny wzrost eksportu.

Pewnym powodem do zaniepokojenia może być dalszy spadek liczby osób pracujących na własny rachunek. Wyniósł on 1,7 procent, a ich liczbę ocenia się na 4,15 mln osób. Jeszcze mniej było ich ostatnio tylko w roku 2003.

Demografia i imigranci

Czynnikiem, który zadecydował o pozytywnym rozwoju na niemieckim rynku pracy okazała wyższa liczba osób zdolnych do podjęcia pracy zarobkowej, w tym także imigrantów. W roku 2019 wzrosła ona średnio o 475 tysięcy osób, czyli o 1,3 procent, na co wpływ miały także czynniki demograficzne. Słabym punktem gospodarki okazał się natomiast przemysł.

Liczba bezrobotnych spadła natomiast o 96 tysięcy osób, albo o 6,5 procent, do poziomu 1,37 mln osóby. Stopa bezrobocia zmniejszyła się z 3,2 do 3,0 procent.

Nowe miejsca pracy

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że większość nowych miejsc pracy powstała w roku ubiegłym w sektorze usług. Przede wszystkim - w edukacji i służbie zdrowia. Za nimi uplasowały się handel, transport i gastronomia oraz przemysł turystyczny i hotelarski, jak również komunikacja. Więcej nowych miejsc pracy, w porównaniu z rokiem 2018, utworzono także w przemyśle i budownictwie. Ich liczba spadła natomiast w leśnictwie i rolnictwie.

afp, dpa, rtr, edp / jak

