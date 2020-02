Te dworce są najlepszymi w Europie

Podróże koleją stają się coraz bardziej popularne w ramach walki z emisją CO2 oraz zmianami klimatycznymi. Ważne jest więc, by podróż, szczególnie na długie dystanse, odbywała się w dobrych warunkach i dotychy to zarówno samych wagonów, jak i dworców na trasie przejazdu.

Dworzec Główny w Zurychu - miejsce drugie

Czynniki decydujące

Mając to na uwadze, międzynarodowa organizacja konsumencka Consumer Choice Center (CCC) opublikowała Doroczny Ranking Europejskich Stacji Kolejowych. Celem analizy jest wyróżnienie dworców najbardziej przyjaznych pasażerom. W indeksie ujęto 50 największych stacji kolejowych w Europie i przeanalizowano je pod kątem doświadczeń i wrażeń pasażerów, zatłoczenia peronów, liczby dostępnych kierunków oraz czystości. Dane zaczerpnięto od kierownictwa dworców, ale też ze stron internetowych, statystyk internetowych oraz badań własnych autorów zestawienia.

Co więcej, wpływ na wpływ na ostateczną ocenę miał też indeks doświadczeń pasażerskich, czyli takie czynniki jak dostęp do środków transportu miejskiego, zróżnicowanie i konkurencja przewoźników kolejowych, liczba restauracji oraz sklepów, liczba połączeń międzynarodowych, czytelność oznaczeń i sygnalizacji, średnia liczba dni strajkowych, istnienie poczekalni pierwszej klasy oraz wygoda dostępu do peronów.

Dworzec Główny w Lipsku - trzeci na liście

Najlepiej w Londynie, ale dominują Niemcy

Maksymalna ilość punktów, jaką mogły uzyskać dworce wynosiła 139 punktów. Na czele pierwszej dziesiątki znalazł się londyński dworzec St. Pancras, zdobywając 116 punktów. Doceniono małą liczbę dni strajkowych, wiele udogodnień dla pasażerów oraz dużą liczbę połączeń międzynarodowych. Twórcy rankingu wspomnieli, że znajduje się tam także najdłuższy w Europie bar z szampanem, ale dodali, że nie wpłynęło to na końcową ocenę.

Drugie miejsce na podium zdobył Dworzec Centralny w Zurychu (111 punktów), a tuż za nim - Dworzec Główny w Lipsku (110 punktów). Następne są dworce: Roma Termini (108 pkt), Centralny w Monachium (103 pkt), Centralny w Hamburgu (99 pkt), Centralny w Berlinie (99 pkt), Centralny w Mediolanie (96 pkt), Kazański w Moskwie (94 pkt) oraz Centralny we Frankfurcie (94 pkt).

Cała pierwsza dziesiątka zasłużyła się małą liczbą strajków, wieloma destynacjami, dostępnością dla pasażerów niepełnosprawnych oraz zróżnicowaną ofertą restauracyjną i handlową, co - jakpodkreślono - pomaga "zabić czas oczekiwania pasażerów na pociąg".

Co ciekawe najbrudniejszym dworcem w całym rankingu okazał się dworzec w Dortmundzie, który ze stu możliwych procent uzyskał jedynie czterdzieści.

Głównie północ Europy

Autorzy Rankingu Europejskich Stacji Kolejowych zaznaczyli, że Top 10 indeksu obejmuje głównie kraje leżące na północy Europy, Roma Termini oraz Milano Centrale to jedyne dworce z południa kontynentu, zaś wschód reprezentuje tylko Moskwa-Passażyrskaja-Kazanskaja.

W całym rankingu najwięcej jest dworców z Niemiec, bo aż 15. Następnie z: Włoch (7), Francji (7), Wielkiej Brytanii (6), Holandii (3), Rosji (3), Austrii (2), Szwajcarii (2), Hiszpanii (2) oraz Danii (1), Norwegii (1) i Finlandii (1). Polska nie znalazła się w zestawieniu.

Consumer Choice Center

