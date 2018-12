TAZ: Europejska prawica zwalcza pakt migracyjny ONZ

Autor artykułu w „Tageszeitung” (TAZ) Christian Jakob opisuje działania podejmowane przeciwko paktowi migracyjnemu przez antymigrancką niemiecką partię Alternatywa dla Niemiec (AfD). Jego zdaniem działania AfD, w tym agitacja w internecie, są częścią szerszej kampanii prowadzonej przez skrajną prawicę w całej Europie.

Według TAZ agitacja w internecie miała wpływ na decyzję polityków. Autor przypomina, że 20 września 2017 roku w przemówieniu w Nowym Jorku kanclerz Austrii Sebastian Kurz popierał prace nad paktem. Po wycofaniu się z paktu Węgier w lipcu 2018 roku Kurz nie zmienił początkowo swojego stanowiska. Dopiero internetowa kampania skłoniła go do odwrotu – pisze Jakob.

Polski rząd zmienia kurs

„Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce” – czytamy w TAZ. Polska uczestniczyła w zakończonych w lipcu 2018 roku pracach nad paktem. „Gdy na jesieni kampania przeciwko paktowi przybrała na sile, (Warszawa) zmieniła kurs” – pisze Jakob. Przypomina, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział po raz pierwszy podczas konferencji prasowej z Angelą Merkel po polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych 2 listopada w Warszawie, że Polska nie podpisze paktu.

TAZ zwraca uwagę, że nawet niektórzy członkowie rządu PiS nie zaakceptowali tej zmiany stanowiska, gdyż Polska jest skazana na migrację. Jakob przypomina wypowiedź wiceministra rozwoju Pawła Chorążego, która kosztowała go utratę stanowiska, że „taniej jest sprowadzić migrantów niż polskich repatriantów z Kazachstanu”.

Jak pisze TAZ, prawicowy rząd włoski początkowo też nie widział w pakcie nic zdrożnego. „Uważamy, że Global Compact będzie użytecznym instrumentem” - oceniał sekretarz stanu w MSZ Manlio Di Stefano. Dopiero kampania skrajnie prawicowej partii Fratelli-d'Italia skłoniła rząd do zmiany stanowiska.

Przeciwnicy paktu w mniejszości

Niemiecki dziennik podkreśla, że przeciwnicy paktu są w mniejszości. Wygląda na to, że około 180 z 193 krajów należących do ONZ podpisze dokument na konferencji w Marrakeszu. „Rządy, które mają krytyczne uwagi, mogą je zgłosić podczas dyskusji. Będzie to z korzyścią dla wszystkich, gdyż obecnie nie wiadomo, skąd bierze się niepokój krytyków” – powiedziała specjalna wysłanniczka ONZ Louise Arbour.

Wypracowane na forum ONZ porozumienie GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ma być pierwszym dokumentem regulującym międzynarodowe migracje osób. Nie będzie miało mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.