Niemcy: Parlament za paktem migracyjnym ONZ

Pakt migracyjny ONZ ma na całym świecie ustalić zasady postępowania z imigrantami. Porozumienie ma zostać przyjęte na specjalnej konferencji ONZ w Maroku 10 i 11 grudnia. W czwartek (29.11.2018) poparł je większością głosów niemiecki parlament. Wspólny wniosek klubów parlamentarnych CDU/CSU i SPD, tworzących w Berlinie koalicję rządową, poparło 372 posłów. Przeciwnych było 153, a 141 wstrzymało się od głosu.

Sukces międzynarodowej współpracy

Podczas debaty parlamentarnej minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas chwalił pakt jako „imponujący sukces międzynarodowej współpracy". W przyjętym przez Bundestag sześciostronicowym oświadczeniu podkreśla się, że pakt nie zawiera „żadnych egzekwowalnych praw i obowiązków" i „nie ma żadnych skutków prawnych lub prawodawczych”. Tym samym posłowie ustosunkowali się do krytyki ze strony AfD i konserwatywnego skrzydła chadecji, które obawiają się, że pakt migracyjny zmieni niemieckie orzecznictwo lub doprowadzi do zwiększenia migracji do Niemiec.

Bezpieczna migracja

W przyjętym oświadczeniu wzywa się rząd w Berlinie do dalszego rozróżniania między imigracją legalną i nielegalną, poprawy ochrony granic zewnętrznych UE i egzekwowania od krajów pochodzenia imigrantów przyjmowania ich z powrotem, jeśli zostaną odesłani z Niemiec.

Dokument stwierdza ponadto, że „Światowy Pakt w sprawie bezpiecznej, unormowanej i regularnej migracji” przyczynia się do lepszej organizacji, kontroli i ograniczenia tego zjawiska, a także ochrony praw imigrantów.

Pomimo, iż pakt został wynegocjowany wspólnie przez wszystkie państwa ONZ, wiele państw, w tym USA, Austria, Włochy i Polska postanowiło się z niego wycofać.

(rtr,dpa/dom)