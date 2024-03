Taurusy dla Ukrainy: Niemcy przeciw – sondaż

Kanclerz Olaf Scholz odmawia dostawy rakiet manewrujących Taurus do Ukrainy, co krytykuje nawet część koalicji. Jednak za dostawą jest jedynie 28 proc. niemieckich wyborców – wynika z sondażu przeprowadzonego dla agencji DPA przez instytut badania opinii YouGov. Z kolei 58 proc. jest przeciwnych dostawie systemu Taurus, a ponad połowa tej grupy (31 proc.) jest w ogóle przeciw dostawom niemieckiej broni do Ukrainy. 14 proc. nie ma zdania.

Badanie na próbie 2169 uprawnionych do głosowania Niemców YouGov prowadził w dniach 1-5 marca. Było to więc już po jasno wyrażonej odmowie kanclerza i po ujawnieniu przez Rosjan podsłuchanych rozmów niemieckich oficerów, którzy zastanawiali się, co robić, by udało się wysłać Ukrainie taurusy. Ukraina prosi o nie od dawna, zapewniając, że użyje ich przeciw agresorowi w obrębie własnych granic. Z kolei Scholz uzasadnia odmowę koniecznością nieangażowania Niemiec w wojnę (zwłaszcza jeśli pocisków użyto by na cele w Rosji), a dostawa do Ukrainy rakiet Taurus wymagałaby też m.in. wysłania z nimi niemieckiej obsługi.

Z badań YouGov wynika, że sprzeciw wobec dostarczenia Ukrainie taurusów w ostatnich tygodniach wzrósł; w analogicznym badaniu YouGov z początku lutego 31 proc. opowiedziało się za dostawami, a 49 proc. przeciw.

Afera szpiegowska. Rosjanie podsłuchali niemieckich dowódców To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Taurusy dla Ukrainy: partie za dostawami

Inna opinia przeważa wśród ugrupowań w Bundestagu, gdzie za dostarczeniem Ukrainie rakiet jest opozycyjna chadecja (CDU/CSU), ale i koalicjanci Scholza, czyli Zieloni i FDP. Sprzeciwia się temu SPD wraz z samym Scholzem. „Jestem kanclerzem i dlatego to obowiązuje” – powiedział w poniedziałek kanclerz.

Z sondażu YouGov wynika też, że spośród wyborców poszczególnych partii jedynie zwolennicy Zielonych chcą dostarczenia Ukrainie rakiet (48 proc. za do 36 proc. przeciw). W elektoratach CDU (38 proc. za, 49 proc. przeciw) i FDP (34 proc. za, 53 proc. przeciw) przeważają przeciwnicy.

Ogólnie 72 proc. niemieckich wyborców jest też bezwarunkowo przeciwnych wysłaniu do Ukrainy wojsk. Jedynie 16 proc. dopuszcza tę opcję jako otwartą do rozważania przez rząd, a 2 proc. jest za natychmiastowym wysłaniem wojsk na pomoc Ukrainie.

Pomoc dla Ukrainy: Niemcy podzieleni

Na pytanie, w jakim stopniu Niemcy powinny militarnie wspierać Ukrainę, 43 proc. odpowiedziało, że obecny zakres pomocy zbrojeniowej jest za duży, 22 proc. – że odpowiedni, a 21 proc. – że niewystarczający. Niemcy są drugim największym dostawcą broni do walczącej Ukrainy po USA. Od początku inwazji rosyjskiej 24 lutego 2022 r. dostarczyły lub potwierdziły, że dostarczą sprzęt o wartości 28 miliardów euro.

Eksperci od miesięcy powtarzają nie tylko to, że pomoc dla Ukrainy trzeba zwiększyć, bo mimo oszczędnego gospodarowania bronią wciąż jej brakuje, a Rosja zdążyła już przestawić swoją gospodarkę na tryb wojenny. Apelują też do władz państw UE o pilne pobudzenie mocy przemysłu zbrojeniowego i ścisłą europejską współpracę w tym zakresie, zwłaszcza że możliwa wygrana Donalda Trumpa w listopadowych wyborach w USA grozi wyjściem Ameryki z sojuszu na rzecz Ukrainy.

