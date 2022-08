Tagesspiegel: Pasza zamiast chleba. Fiasko pierwszego transportu zboża z Ukrainy

Gdy w ubiegłym tygodniu frachtowiec „Razoni” z ładunkiem 26 tys. ton kukurydzy opuścił port w Odessie, politycy z całego świata uznali to za znak nadziei w walce z klęską głodu, przypomina we wtorek (09.08.2022) berliński dziennik „Der Tagesspiegel”. Był to pierwszy transport ukraińskiego zboża na mocy umowy, podpisanej w Stambule przez przedstawicieli Rosji, Ukrainy, Turcji i ONZ. Po ataku na Ukrainę Rosjanie blokowali port, a siły ukraińskie zaminowały wody przybrzeżne w celach obronnych.

Jednak pływający pod banderą Sierra Leone frachtowiec nie dotarł do docelowego portu w Libanie, gdzie pilnie potrzebne jest zboże.

„Zakotwiczył zamiast tego we wschodniej części Morza Śródziemnego i zaoferował swój ładunek do sprzedaży. Kukurydza na pokładzie ‚Razoni” nie jest nawet przeznaczona na chleb, ale na paszę dla kur” – pisze „Tagesspiegel”.

Liban. Kolejka po chleb przed piekarnią w Bejrucie

Libańczycy czekają na chleb

Gazeta podkreśla, że Liban należy do tych krajów na Bliskim Wschodzie, które zdane są na zboże z Ukrainy i Rosji, aby wyżywić swoją ludność.

Z powodu rosyjskiej wojny ponad 20 mln ton zboża z ukraińskich spichlerzy nie mogło dotrzeć do odbiorców. Dopiero zawarte pod koniec lipca porozumienie stambulskie umożliwiło eksport zboża z ukraińskich portów. Do tej pory wypłynęło w sumie 10 statków. Transporty mają powstrzymać wzrost cen zboża na świecie i zapobiec klęsce głodu w uboższych krajach.

Od początku rosyjskiej wojny w Ukrainie cena mąki pszennej w siedmiomilionowym Libanie wzrosła o 200 procent. Dwa lata temu w eksplozji w porcie w Bejrucie zniszczone zostały spichlerze, przypomina Tagesspiegel”.

Jednak Libańczycy poczekają dłużej na tańszy chleb, dodaje. Władze w Bejrucie poinformowały gazetę „L'Orient Today”, że kukurydza na pokładzie „Razoni” przeznaczona ma być na paszę dla zwierząt, a nie do spożycia przez ludzi. Także agencja AP podała, że ładunek to pasza dla kur.

Według niemieckiej gazety libańskie władze nie mogą albo nie chcą mówić o powodach, dla których „Razoni” nie dotarł do portu przeznaczenia w Trypolisie. Miało to nastąpić w minioną niedzielę, a ukraińska ambasada w Bejrucie zaprosiła nawet dziennikarzy, mających relacjonować to wydarzenie. Na Twitterze minister transportu Libanu Ali Hamieh poinformował jedynie, że „Razoni” zmienił kurs.

Frachtowiec "Razoni" z transportem ukraińskiej kukurydzy opuścił port w Odessie na początku sierpnia. Do celu nie dotarł

Światełko nadziei przygasło

Z satelitarnych danych śledzących ruch statków na „MyShipTracking.com" wynika, że „Razoni” zakotwiczył około 60 km na południowy wschód od tureckiego portu Mersin, a podany status oznacza, że ładunek jest na sprzedaż. Hiszpańska agencja EFE podała, powołując się na ambasadę Ukrainy w Bejrucie, że pierwotny odbiorca transportu w Libanie odmówił jego przyjęcia.

„Tagesspiegel” ocenia, że sytuacja ta studzi oczekiwania wiązane z porozumieniem stambulskim, które sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres chwalił jako światełko nadziei w walce z głodem. Jak pisze, frachtowiec z drugim transportem zboża z Ukrainy, 12 tys. ton kukurydzy, dotarł w poniedziałek (08.08.2022) do docelowego portu na południe od Stambułu.

„Ale do krajów, jak Somalia, Etiopia czy Kenia, które cierpią z powodu suszy i czekają na zboże z Ukrainy i Rosji, jak dotąd nic nie dotarło. Żaden z dziewięciu statków, które po ‚Razonim' mogły opuścić ukraińskie wody w kierunku Stambułu, nie płynie do portów w biednych krajach” – pisze „Tagesspiegel”.

I dodaje, że według tureckiego resortu obrony cele dziewięciu transportów z ponad 200 tys. ton kukurydzy, soi, mąki słonecznikowej i oleju słonecznikowego znajdują się w Turcji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech i Chinach.

