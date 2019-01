Tagesspiegel o bezdomnych z Europy Wschodniej

„Nie opanujemy sytuacji, jeżeli nie nawiążemy kontaktu z krajami pochodzenia bezdomnych” – powiedział na posiedzeniu wyjazdowym klubu berlińskiej SPD w Rostocku Dieter Puhl, b. szef Berliner Stadtmission - placówki udzielającej pomocy bezdomnym. O spotkaniu poinformował w niedzielę dziennik „Tagesspiegel”.

Puhl zastrzegł, że władze niemieckie nie chcą odsyłać zagranicznych bezdomnych do ich krajów pochodzenia. „Nie możemy jednak dopuścić do tego, by Rosjanie, Rumuni czy Polacy umierali na ulicach” – podkreślił działacz. Jego zdaniem w porozumieniu z innymi krajami należy zwiększyć ilość ofert zachęcających bezdomnych do dobrowolnego powrotu. Konieczne jest także zwiekszenie ofert opieki medycznej.

Niemiecki Caritas szacuje, że w Berlinie przebywa od 4000 do 10 000 bezdomnych. Ponad połowa z nich pochodzi ze wschodnioeuropejskich krajów Unii Europejskiej. Caritas finansuje sieć placówek pomagających bezdomnym.

Kolejna ofiara mrozu

Spadek temperatury pod koniec tygodnia pogorszył sytuację osób żyjących na ulicy. W nocy z soboty na niedzielę na ławce w parku Humboldhain zmarł prawdopodobnie z wychłodzenia bezdomny Rosjanin.

Władze Berlina apelują do mieszkańców, by informowali o koczujących pod gołym niebem bezdomnych. W noclegowniach w stolicy Niemiec przygotowano 1200 miejsc dla osób bez dachu nad głową.

Incydent z bezdomną

„Tagesspiegel” informuje o zajściu z bezdomną kobietą, która nie chciała opuścić nielegalnego obozu zbudowanego przez bezdomnych w okolicach dworca głównego (Hauptbahnhof). Skutej kajdankami kobiecie policjanci założyli na głowę chustę związaną z tyłu jak worek. Jak twierdzą funkcjonariusze, bezdomna pluła na nich i wierzgała, zaś chusta miała ich chronić przed wszami. Lewica i SPD skrytykowała użycie przez policjantów przemocy.

W najbliższych dniach temperatura w nocy może spaść poniżej 5 stopni Celsjusza. Władze udostępniły bezdomnym na nocleg dwa podziemne dworce metra. Do marca co noc po Berlinie jeździ samochód z pracownikami socjalnymi, którzy rozdają bezdomnym ciepłe napoje, kanapki i koce.

Od września 2018 roku w Berlinie działa polska fundacja Barka. Jej pracownicy pomagają bezdomnym Polakom i zachęcają ich do powrotu do kraju.