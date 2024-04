Szefowa MSW: ponad 700 zatrzymanych przemytników ludzi

Od wprowadzenia w październiku ub. roku kontroli na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią policja zatrzymała 708 przemytników migrantów oraz udaremniła 17 600 prób nielegalnego wjazdu do Niemiec – poinformowała niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke. Według niej liczba wniosków o azyl w Niemczech „jest obecnie o jedną piątą mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku”.

Kontrole na granicach z trzema sąsiadami Niemiec zostały wprowadzone w obliczu znacznego wzrostu liczby migrantów, przybywających m.in. szlakiem przez Polskę i Białoruś. Na granicy z Austrią kontrole prowadzone są już od lat. Według obecnego rozporządzenia maja obowiązywać do połowy czerwca br., jednak Faeser już zapowiedziała rozszerzenie po tym terminie kontroli na wszystkie granice Niemiec w związku z rozpoczynającymi się wówczas piłkarskimi Mistrzostwami Europy Euro 2024.

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser Zdjęcie: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Karta płatnicza dla uchodźców

Według szefowej MSW w walce z przemytem ludzi i nielegalna migracją pomogą również decyzje podjęte w ostatnim czasie przez koalicję rządzącą SPD, Zielonych i liberalnej FDP, jak przyspieszenie deportacji i procedur azylowych oraz wprowadzenie karty płatniczej, która zastąpi świadczenia wypłacane uchodźcom w gotówce. Ma to także zapobiec temu, by osoby starające się o azyl w Niemczech, „wykorzystywały pieniądze od niemieckiego państwa na płacenie przemytnikom za sprowadzenie ich albo ich bliskich do Niemiec”, tłumaczyła Faeser.

„Pomagamy ludziom, których życie musimy chronić przed wojną, torturami i morderstwami” – podkreśliła. – Ale jasne jest też, że ci, którzy nie potrzebują tej ochrony, nie mogą przyjechać do Niemiec lub muszą opuścić Niemcy znacznie szybciej”. Niemiecki rząd potwierdził to podejście w prawie europejskim i krajowym, dodała Faeser. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy osiągnęliśmy więcej niż CDU/CSU przez 16 lat; zrobiliśmy to zachowując humanitarną odpowiedzialność i nie kierując się uprzedzeniami”.

Według Faeser niezbędnym elementem jest też skuteczna ochrona granic zewnętrznych UE. W poniedziałek (15.04.2024) zamierza udać się do Bułgarii, by zapoznać się z sytuacją na granicy UE z Turcją. Uzgodniona przez UE reforma prawa azylowego musi zostać wdrożona możliwie szybko, podkreśliła.

(AFP/widz)

