Mistrzostwa EURO 2024: Niemcy gotowi

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Niemczech, które odbędą się w czerwcu i lipcu tego roku, to nie tylko ważne wydarzenie sportowe. To także wyzwanie dla organów bezpieczeństwa, policji i niemieckiej kolei.

Ciemna strona letniej bajki

Niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann jest pewien, że „także chuligani i turyści biorący udział w rozróbach dotrą do Niemiec”. To ciemna strona każdej letniej bajki – powiedział polityk FDP gazecie „Bild am Sonntag”. Zaapelował też o surowe i natychmiastowe konsekwencje dla sprawców przemocy. „Jeśli popełnione zostaną przestępstwa, kara – tam, gdzie to możliwe – powinna nastąpić niezwłocznie” – powiedział.

Kontrole na wszystkich granicach

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser uważa, że władze są dobrze przygotowane. „Nasza policja federalna będzie chronić niemieckie granice, lotniska i ruch kolejowy. Jesteśmy bardzo czujni i dobrze przygotowani” – powiedziała Faser niedzielnemu wydaniu „Bilda”. Kilka dni temu zapowiedziała już kontrole na wszystkich niemieckich granicach przed Mistrzostwami Europy.

Związek zawodowy policjantów przyjął to z zadowoleniem. Przewodniczący Związku Andreas Rosskopf powiedział: „Z doświadczenia wiemy, że agresywni kibice i chuligani wykorzystują duże wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Europy, aby się spotkać”. Już podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku Niemcy wprowadzili tymczasowe kontrole graniczne.

Kilkanaście pociągów specjalnych

Również niemiecka kolej Deutsche Bahn przygotowuje się na Mistrzostwa Europy. Minister transportu Volker Wissing zapowiedział zwiększenie środków bezpieczeństwa na kolei. „Kontrole będą przeprowadzane przez pracowników ochrony kolei i policję federalną na stacjach. Jeśli konieczne będzie zwiększenie środków, zostaną one podjęte” – powiedział gazetom grupy medialnej Funke. „Nie jest możliwe monitorowanie infrastruktury kolejowej w każdym punkcie. Dlatego wykorzystywana jest odpowiednia technologia bezpieczeństwa” – dodał.

Według ministra Deutsche Bahn sprzedała już około 50 tys. biletów dla kibiców piłki nożnej, a podczas mistrzostw codziennie będzie kursować 14 specjalnych pociągów z 10 tys. dodatkowych miejsc. Bilety na pociągi dalekobieżne dla kibiców kosztują 29,90 euro w jedną stronę. W cenę wejściówki na stadion wliczony jest transport lokalny do i ze stadionu.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej odbędą się w Niemczech od 14 czerwca do 14 lipca br. Według niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych w tym okresie oczekuje się nawet 12 mln odwiedzających, na stadionach zaś 2,7 mln kibiców.

Szkolenia na wypadek terroru

Przygotowania do Mistrzostw Europy trwają już od miesięcy – powiedział w zeszłym tygodniu w porannym programie ARD minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Lipsk jest jednym z miejsc rozgrywek.

W Bawarii z kolei około 2 tys. uczestników trenowało ostatnio w transgranicznych ćwiczeniach antyterrorystycznych. Fikcyjnym scenariuszem był atak na Mistrzostwa Europy.

Plany operacyjne są gotowe, obecnie przeprowadzanych jest jeszcze wiele szkoleń, omawiane są kwestie dotyczące sprzętu i stale analizowane są koncepcje bezpieczeństwa – powiedział Schuster. „A potem latem, kiedy wszystko ruszy, będzie chodzić o masową obecność, zwłaszcza tam, gdzie są duże tłumy” – dodał szef saksońskiego MSW.

Ostatni atak terrorystyczny w Moskwie nie miał wpływu na ocenę sytuacji w Niemczech – podkreślił rzecznik niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Zagrożenie ze strony islamistów już wcześniej było uważane za wysokie.

„Urzędy zajmujące się bezpieczeństwem są bardzo czujne, ponieważ zagrożenie ze strony islamistów nie jest nowe” – powiedział. Od czasu ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku islamska scena jeszcze bardziej znalazła się w centrum uwagi służb bezpieczeństwa.

(DPA, AFP, ARD/dom)

