Szefowa MSW Niemiec: „Jestem za deportacjami do Afganistanu”

W debacie na temat deportacji do Afganistanu minister spraw wewnętrznych potwierdziła swoje poparcie. – Chcę deportacji do Afganistanu i Syrii, ponieważ nie może być tak, że niebezpieczni ludzie i przestępcy pozostaną tu po odbyciu kary i nadal będą stanowić zagrożenie. Niemieckie interesy i interesy bezpieczeństwa mają po prostu pierwszeństwo – powiedziała Nancy Faeser (SPD) w wywiadzie tygodnia w radiu Deutschlandfunk (niedziela). Taka sytuacja – jak dodała – wymaga rozwiązania.

Obecnie chodzi o „sprowadzenie ludzi z powrotem przez kraje sąsiednie”. Mogłoby to być dobrym rozwiązaniem i trwają nad tym prace, jak zapewniła minister. Wprawdzie to nie kraje sąsiadujące powinny negocjować z talibami, „ale chodzi o to, że takie państwa czasami mają relacje, co należy wykorzystać”.

Poparcie dla deportacji do Afganistanu jest również wysokie wśród mieszkańców Niemiec. Według sondażu przeprowadzonego przez instytut badań opinii publicznej Insa 93 procent popiera repatriację, jak informuje „Bild am Sonntag”. Na pytanie, kto powinien zostać odesłany do Afganistanu, 53 procent odpowiedziało „wszystkie osoby ubiegające się o azyl, których wniosek o azyl został odrzucony”, 41 procent „tylko poważni przestępcy i osoby stanowiące zagrożenie terrorystyczne”, a 3 procent „nikt” („nie wiem/nie mam pojęcia”: 4 procent). Insa przeprowadziła dla gazety ankietę wśród 1 004 osób w dniach 6 i 7 czerwca.

Kanclerz Olaf Scholz (SPD) również opowiedział się za deportacją przestępców pochodzących z niebezpiecznych krajów takich, jak Syria i Afganistan. – Nie ma tu miejsca dla najcięższych zbrodniarzy i osób stanowiących zagrożenie terrorystyczne – powiedział w czwartek (06.06.2024) w Bundestagu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „szuka prawnie i praktycznie wykonalnych sposobów, aby to osiągnąć”. Resort – jak zaznaczył kanclerz – prowadzi rozmowy z krajami sąsiadującymi z Afganistanem. Z kolei opozycja oskarżyła koalicję SPD, Zielonych i FDP o to, że jest podzielona w tej kwestii i dlatego robi zbyt mało, aby umożliwić deportacje do Afganistanu.

Tłem debaty jest śmiertelny atak na antyislamski wiec w Mannheim w ubiegłym tygodniu. Afgańczyk wyciągnął nóż na rynku i zranił sześć osób. Policjant, który rzucił im się na pomoc, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Śledczy podejrzewają islamistyczny motyw przestępstwa.

