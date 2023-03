Szefowa europarlamentu: „Poważnie rozważyć dostawy myśliwców”

Roberta Metsola zapowiedziała podczas wizyty we Lwowie, że nadal będzie wzywać do dostarczenia całego sprzętu potrzebnego Ukrainie do zwycięstwa. – Państwa członkowskie powinny poważnie rozważyć wysłanie myśliwców – powiedziała Roberta Metsola we Lwowie.

Odnosząc się do unijnych aspiracji Ukrainy, przewodnicząca parlamentu UE wyraziła nadzieję, że rozmowy akcesyjne rozpoczną się już w tym roku. Jak dodała, jest pod wrażeniem tempa, w jakim Ukraina robi postępy.

Roberta Metsola przybyła do Lwowa, około 60 kilometrów od polskiej granicy, w piątek (03.03.3023) wieczorem. W sobotę pochodząca z Malty polityk spotkała się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i przewodniczącym Rady Najwyższej (czyli parlamentu) Rusłanem Stefanczukiem. Wraz z nim złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy.

Scholz w Bundestagu: „Pomożemy Ukrainie dojść do pokoju”

Rozmowy dotyczyły m.in. zaproponowanej przez Kijów „formuły pokojowej” oraz perspektyw szczytu pokojowego z szerokim udziałem krajów Globalnego Południa, jak poinformowała strona ukraińska po spotkaniu Metsoli z Zełenskim.

Po spotkaniu z ukraińskim prezydentem Roberta Metsola na Twitterze napisała: „W ciągu ostatniego roku nauczyłam się wielu rzeczy od Ukrainy. Ale być może najważniejszą lekcją są słowa poety Tarasa Szewczenki: 'Walcz dalej, a na pewno wygrasz'. To prawda w dążeniu do pokoju i wolności, podobnie jak w życiu. Nigdy się nie poddawaj”.

Ponadto ukraiński prezydent zapewnił, że jak najszybciej spełni postulaty Komisji Europejskiej, by w tym roku rozpocząć negocjacje akcesyjne.

W programie wizyty Roberty Metsoli znalazł się także udział w międzynarodowej konferencji „United for Justice” („Zjednoczeni dla sprawiedliwości”). Konferencja będzie szczególnie poświęcona temu, jak pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za agresję i terror wobec Ukrainy. Odnośnie konferencji Roberta Metsola podkreśliła, że bez odpowiedzialności, wolności i sprawiedliwości nie może być pokoju, a „polityka ustępstw nigdy nie zadziałała”.

(dpa/jak)

