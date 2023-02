Polityka

Ambasador Ukrainy: apel o szybkie negocjacje akcesyjne z UE

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew wzywa do szybkich przygotowań do jej wejścia do UE. Integracja Ukrainy leży we wspólnym interesie – powiedział w „Wywiadzie tygodnia” dla rozgłośni Deutschlandfunk.