Szef CSU domaga się przyspieszonych wyborów do Bundestagu

Szef CSU Markus Soeder, w związku z kryzysem budżetowym i utrzymującymi się debatami w rządzie SPD, Zielonych, FDP, zasugerował przyspieszone przedterminowe wybory parlamentarne, które miałyby się odbyć równocześnie z wyborami do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca przyszłego roku.

Rząd koalicyjny powinien zmierzyć się z kwestią zaufania „nie w parlamencie, ale ze strony niemieckiego narodu” – zażądał premier Bawarii w poniedziałek 27 listopada rozmawiając z dziennikarzami w Berlinie.

Soeder nie wierzy, że rząd kanclerza Olafa Scholza (SPD) jest zdolny rozwiązać aktualne problemy kraju. Po kolejnych wyborach możliwym wariantem rządowej koalicji byłaby powtórka wielkiej koalicji CDU/CSU z SPD – powiedział Soeder. Jednocześnie ponownie odrzucił możliwość utworzenia rządu chadeków z Zielonymi.

„Model na dobre czasy”

Jak dodał, koalicja z Zielonymi jest „dobrym modelem w dobrych czasach, ale nie w trudnych”. Szef CSU nie wierzy również, że FDP jest w stanie być na dłuższą metę stabilnym partnerem rządowym. Jego zdaniem daje się zauważyć, jak maleje wewnętrzna jedność obecnego rządu i coraz większe są siły odśrodkowe.

Marcus Soeder zdecydowanie odrzucił zniesienie lub reformę hamulca zadłużenia. Podkreślił, że opozycja zawsze gotowa jest pomagać Niemcom, „ale pomoc nie polega na zniesieniu hamulca zadłużenia lub złagodzeniu przepisów go dotyczących”. – Odmawiamy zgody na to. Przywódcy CDU i CSU są zgodni w tej kwestii. Byłoby to obecnie niewłaściwe posunięcie – powiedział szef CSU. Również w kontekście rozważań niektórych premierów landów z CDU, którzy nie wykluczyli reformy hamulca zadłużenia.

Marcus Soeder wezwał kanclerza Scholza, aby podczas swojego oświadczenia rządowego w ten wtorek „zrobił porządek” i jasno określił, dokąd zmierza. Szef CSU podkreślił, że jeśli rząd federalny ogłosiłby budżetowy stan wyjątkowy na 2023 rok, CDU/CSU nie będzie wnosić skargi, mimo że nadal uważa ten krok za niewłaściwy.

(DPA/jar)

