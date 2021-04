Szczyt szczepionkowy. Więcej szczepień, więcej swobód

Przed szczytem rządu federalnego i premierów krajów związkowych w sprawie szczepień w poniedziałek 26 kwietnia, przewodnicząca Niemieckiej Rady Etyki Alena Buyx zaapelowała o złagodzenie restrykcji pandemicznych wobec osób zaszczepionych. Dyskusja jest ważna, powiedziała Buyx berlińskiemu dziennikowi „Tagesspiegel”. Gdy trzecia fala, miejmy nadzieję, wkrótce się zakończy, „przyszłe zrównanie osób przetestowanych, zaszczepionych i ewentualnie ozdrowiałych, na przykład w dostępie do restauracji czy sklepów, z etycznego punktu widzenia nie byłoby problemem” - powiedziała Buyx.

Ograniczenia kontaktów trudne do kontrolowania

Im pewniejsze jest, że zaszczepione osoby nie przenoszą wirusa, tym szybciej „należałoby również znieść poważne ograniczenia wolności tych osób, takie jak obowiązek kwarantanny”. Jednak skomplikowana byłaby kwestia ograniczeń kontaktów, ponieważ trudno byłoby rozróżnić osoby zaszczepione od nieszczepionych i je kontrolować”- powiedziała dalej berlińskiej gazecie szefowa Niemieckiej Rady Etyki.

Również Niemiecki Związek Miast i Gmin domaga się szerokich swobód dla osób zaszczepionych. „Potrzebujemy teraz wyraźnego zapisu, że osoby, które otrzymały obie szczepionki (...) są zwolnione z pewnych przepisów ustawy o ochronie przed zakażeniami” - stwierdził dyrektor naczelny związku Gerd Landsberg w rozmowie z dziennikarzami grupy medialnej Funke. „Oznaczałoby to, na przykład, że aby zrobić zakupy, nie trzeba byłoby przechodzić testów lub że nie byłoby obowiązku kwarantanny przy wjeździe z zagranicy”. Dla zapewnienia kontroli, powinna być szybko założona cyfrowa karta szczepień, postuluje Landsberg.

Na poniedziałkowym szczycie szczepień w Berlinie władze federalne i krajowe chcą również dyskutować o prawach osób zaszczepionych i tych, które wyzdrowiały po COVID-19. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dokument z kluczowymi punktami, w którym zdefiniowano osoby zaszczepione i wyleczone oraz zaproponowano, jakie prawa należy im przywrócić.

Z dokumentu wynika, że podobnie jak obecnie osoby z ujemnym wynikiem testu, powinny one korzystać z ulg, jeśli chodzi np. o godziny policyjne, kontakty czy podróże. Jednakże nadal mogłyby ich obowiązywać „mniej restrykcyjne środki ochronne”, takie jak zachowanie dystansu i noszenie maseczek ochronnych. Dokument zostanie omówiony na poniedziałkowym spotkaniu.

Dyskusja nad zakończeniem priorytetów szczepień

Kolejnym tematem będzie ustalenie priorytetów w zakresie szczepień. Minister zdrowia Jens Spahn (CDU) zaproponował niedawno, aby w czerwcu znieść ten obowiązek i w zasadzie umożliwić szczepienia wszystkim obywatelom. Krytycznie do tej propozycji odnoszą się lekarze prowadzący prywatne gabinety w Niemczech. Propozycja przychodzi o wiele za późno, powiedział gazecie „Neue Osnabrücker Zeitung” Dirk Heinrich, przewodniczący związku lekarzy Virchowbund. „Priorytety powinny zostać zniesione najpóźniej za dwa, trzy tygodnie i w tej sprawie spodziewamy się jasnego sygnału ze szczytu” - zaznaczył Heinrich. Począwszy od maja gabinety lekarskie mają otrzymywać 1,5 mln dawek szczepionki tygodniowo, a począwszy od czerwca do 3,5 mln dawek. „Jeśli priorytetyzacja nie zostanie jak najszybciej zniesiona, powstaną zaległości w szczepieniach” - ostrzegł przewodniczący związku lekarzy.

Premier Bawarii za otwartymi szczepieniami

Również premier Bawarii Markus Soeder opowiedział się za zniesieniem priorytetyzacji już w maju. „Musimy szybciej zlikwidować sztywne ustalania” - powiedział lider CSU w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”. Po uporaniu się z ustalonymi już terminami szczepień, wszystkie szczepionki powinny być dostępne dla wszystkich, najlepiej już w maju. Zdaniem chadeka, biurokracja związana ze szczepieniami tylko opóźnia sukces szczepień.

Soeder wezwał również do zwiększenia liczby szczepień dzieci w wieku szkolnym powyżej 16 roku życia, jeśli dostępna jest wystarczająca liczba szczepionek. To właśnie w tej grupie zachorowalność jest największa. Jeśli chodzi o szczepienia, powinni być traktowani jak dorośli.

Schwesig chce mocniej zaangażować Bundeswehrę

Premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig (SPD) chce na szczycie zaproponować większe wykorzystanie żołnierzy Bundeswehry do szczepień przeciwko koronawirusowi. „Będę opowiadała się za tym, abyśmy najpóźniej wtedy, gdy będziemy mieli do dyspozycji więcej szczepionek, wysłali w teren więcej mobilnych zespołów szczepień Bundeswehry. Jest to dobry sposób, aby zwiększyć dostępność szczepionki na terenach wiejskich” - powiedziała socjaldemokratka grupie medialnej Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

(ARD/jar)

