Koronawirus w Niemczech. Kontrowersyjna ustawa i szczepionki dla wszystkich

Możliwe, że w czerwcu nie będzie już konieczna w Niemczech z góry ustalona kolejność szczepień – powiedział niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Dodał, że być może uda się to nawet wcześniej.

Po trwających jeszcze szczepieniach starszych roczników i osób przewlekle chorych w dwóch pierwszych grupach priorytetowych, w maju rozpoczną się szczepienia trzeciej i ostatniej grupy. Są w niej osoby powyżej 60. roku życia oraz określone grupy zawodowe.

Minister zdrowia podkreślił też, że Niemcy zwiększą w drugim kwartale tego roku tempo szczepień dzięki większym dostawom szczepionek i włączeniu gabinetów lekarskich. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiła się (przynajmniej jedną dawką) w Niemczech ponad jedna piąta społeczeństwa. Oczekuje się, że do końca kwietnia będzie to już co czwarta osoba, a w maju co trzecia. W czerwcu, oprócz lekarzy rodzinnych szczepić będą także lekarze zakładowi.

„Krytyczny punkt w federalnej kulturze”

Jens Spahn przemawiał w Bundesracie, wyższej izbie niemieckiego parlamentu, kiedy toczyła się tam debata nad nowelizacją ustawy o ochronie przed zakażeniami. Uchwalona w środę, 22 kwietnia, ustawa pomimo ogromnej krytyki przeszła przez Bundesrat, który jest reprezentacją krajów związkowych.

Podczas debaty w Bundesracie przedstawiciele rządów landowych ostro krytykowali procedurę legislacyjną, w której władze federalne zyskują kompetencje w walce z pandemią. Do tej pory władze krajów związkowych same mogły ustalać przepisy służące walce z pandemią.

Przewodniczący Bundesratu Reiner Haseloff mówił o „krytycznym punkcie w federalnej kulturze” w Niemczech. Ustawa wprowadzająca nowe środki w walce z pandemią nie wymagała też głosowania w Bundesracie, ten jednak mógł powołać komisję mediacyjną, ale z tej możliwości nie skorzystał.

Podpisana już przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera ustawa będzie obowiązywać od przyszłego tygodnia.

Wyższy wskaźnik – więcej restrykcji

Kontrowersyjne przepisy wprowadzają ogólnoniemiecki „hamulec bezpieczeństwa”, która ma obowiązywać w powiatach i w miastach, w których wskaźnik nowych zachorowań na koronawirusa na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia przez trzy kolejne dni przekroczy 100.

W takim przypadku w tych miejscach od 22:00 wieczorem do 5:00 rano nie będzie wolno opuszczać domów z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, obowiązków zawodowych czy konieczności opiekowania się bliskimi lub zwierzętami. Bieganie dla zdrowia i spacery będą dozwolone do północy, ale tylko w pojedynkę.

Zamknięte szkoły od wskaźnika incydencji 165

W zakupach innych niż nabywanie artykułów spożywczych, kosmetyków, książek i kwiatów będą mogły brać udział tylko osoby z aktualnym testem na koronawirusa, które wcześniej umówiły się na wizytę w sklepie. Jeśli wskaźnik nowych zakażeń przekroczy wartość 150, możliwe będzie tylko odbieranie zamówionych wcześniej towarów.

Wprowadzono także nowe zasady co do obecności uczniów w szkołach. Jeśli wskaźnik nowych zakażeń przekroczy 165, lekcje będą musiały odbywać się zdalnie (z wyjątkiem klas końcowych i szkół specjalnych).

