Szczepionka na COVID-19. Proces o szkody na zdrowiu

Przed sądem krajowym w Hamburgu rozpoczyna się dzisiaj (12.06.2023) pierwszy w Niemczech proces dotyczący domniemanych szkód wyrządzonych przez szczepionkę na COVID-19.

Lekarka żąda odszkodowania

Powódką w cywilnym procesie jest lekarka z Hamburga, pracująca w jednym ze szpitali. Jak twierdzi, do czasu szczepienia przeciwko koronawirusowi była całkowicie zdrowa. Po zaszczepieniu się preparatem firmy Biontech pojawiły się jednak problemy: ból, wyczerpanie i zaburzenia snu.

Kobieta opisała swoją historię na 200 stronach, uzupełniając ją wynikami badań laboratoryjnych i zaświadczeniami lekarskimi. Domaga się od koncernu Biontech 150 tys. euro odszkodowania.

Ograniczona odpowiedzialność

Nawet jeśli hamburski sąd dojdzie na koniec procesu do wniosku, że kobieta zachorowała w wyniku szczepionki Biontech, nie oznacza to automatycznie, że firma farmaceutyczna ponosi za to odpowiedzialność. W przypadku szczepień przeciwko koronawirusowi ówczesny minister zdrowia Niemiec Jens Spahn ograniczył bowiem odpowiedzialność cywilną firm z tytułu zagrożenia, aby jak najszybciej zdobyć szczepionki.

To pierwszy w Niemczech proces dotyczący szkód zdrowotnych po zaszczepieniu się przeciwko COVID-19. W całym kraju w przygotowaniu jest już około 180 podobnych pozwów. Są one skierowane przeciwko różnym producentom szczepionek. Według danych niemieckiego rządu do kwietnia 2023 roku zaszczepiono w Niemczech około 64,9 mln osób.

