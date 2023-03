BioNTech przeznacza miliardy na badania nad rakiem

Jak zapowiedziała firma biotechnologiczna z Moguncji, kilka badań klinicznych ma się rozpocząć w 2023 i 2024 roku. Wśród nich jest także badanie znajdujące się w trzeciej decydującej fazie rozwoju z przeciwciałem. BioNTech pozyskał je niedawno w ramach wielomilionowej umowy z amerykańską firmą specjalizującą się w leczeniu nowotworów OncoC4. – W 2023 roku i później chcemy nadal inwestować w dalszą transformację firmy – powiedział jej prezes Ugur Sahin. Jak podkreślił: „Naszym średnioterminowym celem jest ubieganie się o zatwierdzenie kilku produktów onkologicznych, na które jest duże zapotrzebowanie medyczne.

W tym roku BioNTech planuje wydać na badania i rozwój od 2,4 do 2,6 mld euro – o około miliarda więcej niż w 2022 roku, kiedy to koszty te wzrosły o prawie 62 procent do 1,54 mld euro, głównie z powodu opracowania i produkcji nowych szczepionek przeciwko Omikronowi. Ponadto firma planuje utworzenie w tym i przyszłym roku własnej sieci sprzedaży produktów przeciwnowotworowych w USA, Unii Europejskiej i w innych regionach.

Pięć badań nad nowotworami

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy BioNTech rozpoczął pięć nowych badań nad nowotworami i cztery nowe badania nad chorobami zakaźnymi. Łącznie firma posiada obecnie 20 programów w 24. trwających badaniach klinicznych w zakresie onkologii oraz sześć programów w dziesięciu badaniach klinicznych w zakresie chorób zakaźnych.

W trzeciej fazie znajduje się obecnie tylko jedna szczepionka mRNA przeciw grypie, zgodę na produkcję której przekazano partnerowi – firmie Pfizer. Z amerykańskim koncernem farmaceutycznym BioNTech opracował wspólnie szczepionkę na COVID-19, która przyniosła obu firmom miliardowe zyski. Jednak w miarę ustępowania pandemii, zmniejsza się zapotrzebowanie na szczepionki, a wraz z nim boom koronawirusowy dla producentów szczepionek.

Spodziewany spadek obrotów

W 2022 roku sprzedaż BioNTechu spadła o dobre dziewięć procent do 17,3 mld euro, a zysk netto o osiem procent do 9,4 mld. Na rok 2023 firma z Moguncji przewiduje jedynie sprzedaż szczepionki przeciwko COVID-19 na poziomie około pięciu miliardów euro.

Istniejąca umowa na dostawy z Komisją Europejską jest obecnie renegocjowana, co może oznaczać, że dawki szczepionki mogą być dostarczane w ilościach rozłożonych na kilka lat lub że ilości te mogą być również zmniejszone.

Jednak szef finansowy BioNTech Jens Holstein nadal uważa interes ze szczepionkami przeciwko koronawirusowi za ważny filar biznesowy. Możliwe są bowiem prace adaptacyjne nad szczepionką przeciwko nowym wariantom wirusa. Jak zaznaczył: „Oczekujemy, że nasze zaangażowanie w szczepionki COVID-19 wzmocni naszą już istniejącą pozycję finansową w nadchodzących latach”. Powinni na tym skorzystać również akcjonariusze. BioNTech planuje do końca roku kolejny program skupu akcji o wartości do 500 mln dolarów, po tym jak grupa wykupiła już własne papiery wartościowe za 1,3 mld dolarów.

(RTR/jar)

