Strack-Zimmermann: „Na co, na miłość boską, czeka kanclerz?”

Ekspertka ds. polityki bezpieczeństwa FDP skrytykowała kanclerza Niemiec za to, że wstrzymuje się z dostawą pocisków manewrujących Taurus do Ukrainy.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, polityk koalicyjnej partii FDP, odniosła się na platformie X (dawniej Twitter) do ostrożnego stanowiska Olafa Scholza dotyczącego dostawy pocisków manewrujących Taurus do Ukrainy. „Na co, na miłość boską, czeka kanclerz? W koalicji tylko on blokuje tę decyzje” – napisała przewodnicząca komisji obrony w Bundestagu. Oceniła też, że działanie Scholza jest „nieodpowiedzialne".

Ukraina od dłuższego czasu domaga się pocisków manewrujących Taurus. Kanclerz Scholz był do tej pory powściągliwy w tej kwestii. Jako powód, dla którego Niemcy do tej pory nie zdecydowały się na dostawę pocisków Taurus uznawane są obawy, że mogłyby one być wystrzeliwane także w cele na terytorium Rosji, a Rosja mogłaby wówczas dokonać odwetu.

W poniedziałek (4.09.23) Strack-Zimmermann dyskutowała na ten temat na platformie X z politykiem SPD Ralfem Stegnerem, który napisał, że Strack-Zimmerman po raz kolejny zrugała kanclerza, „bo ten nie salutuje przy każdym żądaniu dostaw broni”. Stegner zapewnił, że zarówno w czasach wojny, jak i pokoju, można polegać na kanclerzu Niemiec. „Najpierw myśl, potem działaj. Rozważnie, ostrożnie, mądrze” – radzi poseł SPD.

Nawiązując do porad muzycznych „z Bordesholm” (miejscowość w Szlezwiku-Holszynie, gdzie mieszka polityk SPD – przyp.red.), które Stegner regularnie publikuje na platformie X, Strack-Zimmermann napisała: „Dzień dobry z Bordesholm. Muzyczną wskazówką Ralfa Stegnera dla was, tam na cyfrowej orbicie, jest dziś Radio Moskwa”.

(DPA/ gwo)

Scholz: Jestem zobowiązany do przestrzegania przepisów konwencji przeciwko broni kasetowej To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>