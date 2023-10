Steinmeier wzywa do ograniczenia migracji

Potrzebujemy limitu przyjazdów, nie ma co do tego wątpliwości – powiedział prezydent Niemiec w telewizji ARD.

W programie ARD „Tagesthemen” Frank-Walter Steinmeier opowiedział się za ograniczeniem napływu uchodźców do Niemiec. „Potrzebujemy limitu przyjazdów, nie ma co do tego wątpliwości” – stwierdził. Jego zdaniem ograniczenie to można ostatecznie osiągnąć tylko wtedy, gdy Niemcy wprowadzą kontrole na swoich granicach z innymi państwami członkowskimi. Za konieczne widzi wprowadzenie na granicach procedur sprawdzających dla osób, które nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na azyl, tak by od razu z granicy mogły być deportowane.

Procedury na granicy

„Jeśli uda nam się wprowadzić tę regulację we właściwy sposób, a dzięki Bogu w międzyczasie jesteśmy na dobrej drodze, liczba przyjazdów do Niemiec również spadnie" – powiedział Steinmeier, określając procedury graniczne jako „żmudny biznes”. Natomiast w debacie publicznej należy się powstrzymać się od sformułowań sugerujących, że istnieje tylko ten jeden sposób na ograniczenie migracji.

Steinmeier powiedział, że jest zwolennikiem wspólnego działania władz federalnych, krajów związkowych i lokalnych. W tej chwili, jak podkreślił, polityka znajduje się w trybie kampanii z powodu nadchodzących wyborów do landtagów Hesji i Bawarii.

„Mam wielką nadzieję, że kiedy to będzie już za nami, ponownie rozwinie się klimat, w którym partie demokratyczne będą mogły dojść do porozumienia między sobą” – powiedział niemiecki prezydent i dodał, że jeśli tak się nie stanie i jeśli imigracja pozostanie wieczną kwestią sporną, skorzystają na tym inni.

Odpowiadając na pytanie o wysokie notowania AfD, Steinmeier zaznaczył, że rozumie, iż w demokracji ludzie wyrażają swoje niezadowolenie: „Nie mam (...) zrozumienia dla wykorzystywania demokratycznego głosu do wspierania idei lub ruchów, które istnieją w oparciu o pogardę dla demokracji. Dlatego bardzo proszę o odpowiedzialne korzystanie z własnego głosu".

Także Scholz chce ograniczenia migracji

W miniony weekend kanclerz Olaf Scholz (SPD) również opowiedział się za ograniczeniem rosnącej migracji do Niemiec. „Liczba uchodźców chcących przybyć do Niemiec jest obecnie zbyt wysoka" – podkreślił Scholz w wywiadzie dla „Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Negocjacje w sprawie umów migracyjnych

Rząd federalny negocjuje obecnie umowy migracyjne z co najmniej sześcioma krajami. Z jednej strony mają one umożliwić osobom bez prawa pobytu w Niemczech powrót do ich krajów ojczystych, ale z drugiej strony mają również regulować imigrację wykwalifikowanych pracowników na niemiecki rynek pracy.

Według Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Joachim Stamp, specjalny przedstawiciel wyznaczony do zawarcia umów, prowadzi obecnie poufne rozmowy w tej sprawie z kilkoma krajami: Gruzją, Mołdawią, Uzbekistanem, Kirgistanem, Kenią i Kolumbią.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>