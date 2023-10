Prasa o migrantach: „Porozmawiajmy o hojnym socjalu”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza: „Szczególnie, gdy ma się do czynienia z sytuacją masowej imigracji, w tym miliona uchodźców wojennych z Ukrainy, z których wielu chce u nas pozostać, nie należy obniżać wszystkich barier zabezpieczających spójność społeczną oraz instytucje demokratyczne. Jeśli dodać do tego rozluźnienie przepisów dotyczących uzyskania obywatelstwa, uzyskamy następujący sygnał: ‘każdy, kto przybędzie, dostanie wszystko’. Naszym obowiązkiem jest dostrzeganie w każdym istoty ludzkiej i traktowanie go jako takiej. Nie jest jednak w żaden sposób niegodne z zasadami człowieczeństwa niewpuszczanie migrantów do Niemiec, przejście na świadczenia rzeczowe i regulowanie dalszej imigracji. Odwieczne wezwanie do europejskiego rozwiązania tego problemu, które rzeczywiście było potrzebne już od dawna, nie zwalnia żadnego niemieckiego polityka z odpowiedzialności za naród i konstytucję”.

„Augsburger Allgemeine” apeluje: „Trzeba też koniecznie porozmawiać o poziomie świadczeń socjalnych, które w Niemczech są wyjątkowo hojne. To, że osoby ubiegające się o ochronę otrzymują pomoc społeczną po 18 miesiącach, mają opłacone mieszkanie i ubezpieczenie zdrowotne, nie wpłacając ani jednego euro do funduszu ubezpieczeń społecznych, powoduje ogromne niezrozumienie wśród społeczeństwa. Najlepszym rozwiązaniem byłoby tu zawarcie ogólnoniemieckiego paktu pomiędzy partiami demokratycznymi. Jeżeli im się to nie uda, istniejący w tej chwili system partyjny może się załamać”.

„Pforzheimer Zeitung” stwierdza: „Polityka migracyjna w Niemczech znalazła się na rozdrożu. Trzeba wybrać pomiędzy względami humanitarnymi a utrzymaniem stabilności społecznej. Wydaje się, że między stronami panuje początkowy konsensus co do ułatwiania osobom ubiegającym się o azyl podejmowania pracy. CDU-CSU, FDP, Zieloni i czołowi politycy SPD opowiadają się za szybszym wydawaniem pozwoleń na pracę osobom ubiegającym się o azyl po ich przybyciu do Niemiec. Sprawa staje się trudniejsza, jeśli chodzi o kwestię świadczeń dla takich osób. Zamiana świadczeń pieniężnych na świadczenia rzeczowe byłoby rozsądnym krokiem, ale gminy boją się biurokracji. Ponadto harmonizacja świadczeń dla osób ubiegających się o azyl w oparciu o różnice w sile nabywczej w UE była potrzebna już od dawna. W idealnym przypadku powinno to stanowić część reformy unijnego prawa azylowego, które wymaga dodatkowych negocjacji”.

„Lausitzer Rundschau” pisze: „Świadczenia socjalne w Niemczech, które są dość wysokie w porównaniu z innymi krajami członkowskimi UE, także stanowią zachętę dla migrantów, aby nie składali wniosku o azyl w Polsce czy Czechach, lecz próbowali przedostać się do Niemiec. Wydaje się zatem, że wielu z nich jest zadowolonych z otrzymanych od niemieckiego państwa pieniędzy. Wysoki odsetek syryjskich uchodźców po latach pobytu w Niemczech nadal otrzymuje świadczenia społeczne i nie podjął żadnej pracy”.

„Stuttgarter Zeitung” widzi kolejny przyczynek do podziałów społecznych: „Miliarderze, trzymaj się swoich rakiet i samochodów elektrycznych! – tak chciałoby się powiedzieć Elonowi Muskowi, ponieważ szef Tesli i Space X poszukał dla siebie nowego pola działania: prawicowego populizmu. (...) Ludzie mogą mieć bardzo różne opinie na temat polityki migracyjnej, a zwłaszcza roli ratowników morskich, jednak urzeczowienie dyskusji na ten temat byłoby pilnie potrzebne. Ale w czasach, gdy najbogatszy człowiek na świecie uderza w takie tony na swojej platformie, szanse na to nie wydają się szczególnie duże. Wypowiedzi Muska są kolejnym trudnym sprawdzianem postawy i zachowań godnych demokraty”.

