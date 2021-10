Steinmeier: Antysemityzm nie może nigdy więcej pozostać bez reakcji

„Nigdy więcej nie może być miejsca dla antysemityzmu w naszym społeczeństwie” – powiedział w prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas uroczystości w Miejscu Pamięci „Gleis 17” w Berlinie-Grunewald, gdzie 80 lat temu naziści zapoczątkowali deportację ludności żydowskiej do gett i obozów zagłady.

Prezydent podkreślił, że „Żydzi mają zapewnione swoje naturalne miejsce” w niemieckim społeczeństwie. A „kultura żydowska jest nie tylko częścią kultury niemieckiej, ale ją głęboko ukształtowała i bogato obdarowała”.

„Okrutna prawda”

Nawiązując do dramatycznych wydarzeń sprzed 80 lat, Steinmeier wskazał, że „Niemcy, wciąż ponoszą winę, którą ściągnęli na siebie sprawcy, pomocnicy, zwolennicy planowego mordu na europejskich Żydach”. Dodał także, że naród niemiecki „nadal odczuwa wstyd za to, że współobywatele zostali odizolowani od reszty społeczeństwa, że byli nękani, pozbawieni praw obywatelskich i wywłaszczeni, a w końcu wysłani w podróż na śmierć”. A „okrutna prawda” jest taka, że proces ten odbywał się na oczach wszystkich, w toku codziennego niemieckiego życia, nawet jeśli „rzeczywiste mordy i eksterminacja miały miejsce na podbitych i okupowanych terenach na Wschodzie” − stwierdził socjaldemokrata.

Zachować pamięć

W uroczystościach w Miejscu Pamięci „Gleis 17” wziął udział także burmistrz Berlina Michael Mueller (SPD). Wezwał on do zachowania pamięci o Shoah i zbrodniach narodowego socjalizmu, by chronić w ten sposób demokrację przed nasilającym się prawicowym ekstremizmem. Jak zaznaczył, tolerancja i demokracja nie są czymś oczywistym, lecz należy stale bronić tych wartości, a w razie potrzeby walczyć o nie na nowo.

W dniu 18 października 1941 r. pierwszy berliński „Osttransport” (transport na Wschód) z ponad 1000 żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn wyruszył z dworca Grunewald do Łodzi (niem. Litzmannstadt). W tym właśnie miesiącu rozpoczęły się również systematyczne deportacje i mordowanie ludności żydowskiej w innych miejscach ówczesnej Rzeszy Niemieckiej.

Obejrzyj wideo 04:15 Luigi Toscano. Fotograf ocałałych z Holokaustu

(DPA/jar)

