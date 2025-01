Stare, dobre marki. Niemcy wciąż mają ich miliardy

Marka niemiecka już ponad 20 lat temu przeszła do historii. Niemcy jednak wciąż chomikują stare banknoty i monety.

„W przypadku wydania trzy dni bez całusa” – komunikat zapisany na 10-markowym banknocie jest jasny. Podpisała się pod nim „Kobieta Twoich Marzeń”. Ostrzeżenie okazało się bardzo skuteczne, ponieważ banknot ten trafił do Bundesbanku, niemieckiego banku centralnego, dopiero w 2024 roku – 23 lata po wprowadzeniu do obiegu banknotów i monet euro na przełomie 2001 i 2002 roku. Gdyby jego posiadacz wcześniej wydał ten 10-markowy banknot, ten zostałby wycofany jako uszkodzony. Być może jednak był człowiekiem sentymentalnym i przechowywał pamiątkę przez wiele lat.

Czasem chodzi o sentyment, a czasem zdarza się przypadkowe znalezisko, jednak faktem jest, że co roku Niemcy wymieniają w Bundesbanku na euro miliony starych marek niemieckich. W ubiegłym roku wymieniono około 53 miliony marek o równowartości około 27,2 mld euro. To mniej niż w 2023 roku, gdy do Bundesbanku trafiło 58 milionów marek.

Skarb w ogrodzie

Jak podaje niemiecki bank centralny, na każdą z 98 165 transakcji wymiany dokonanych w 2024 roku przypadały średnio 542 marki niemieckie. Najczęściej wymieniano banknoty o nominale 100 marek (121 000 sztuk) i monety o nominale 1 pfenniga (12 600 sztuk).

W ubiegłym roku pewna rodzina dokonała znaczącego znaleziska podczas przebudowy ogrodu. Ponieważ dzieci podrosły, postanowiono rozebrać konstrukcję do zabawy. Pod fundamentami rodzina odkryła puszkę zawierającą 250 banknotów marek niemieckich, znaczki i list od babci. Niestety, niektóre były tak bardzo zabrudzone rdzą, że nie można było ich zwrócić. Za pozostałe 9000 marek rodzina otrzymała 4600 euro od Bundesbanku.

Marka niemiecka została wprowadzona do obiegu wraz reformą walutową w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w czerwcu 1948 roku Zdjęcie: akg-images/picture-alliance

Niemal równie cenne były zwęglone resztki banknotów marek niemieckich i pokryte sadzą monety, które z niewiadomych przyczyn zostały znalezione dopiero 24 lata po pożarze pewnej firmy. Po żmudnej pracy eksperci Bundesbanku odzyskali wszystkie 2 700 monet i 240 banknotów. Ich łączna wartość: 8 000 marek niemieckich.

Marki w rękach kolekcjonerów

Część starych banknotów i monet zapewne nigdy nie zostanie wymieniona; na przykład dlatego, że znajdują się w rękach kolekcjonerów lub za granicą. – Marka niemiecka była walutą uznawaną na całym świecie i używano jej również poza granicami Niemiec. W związku z tym prawdopodobnie nadal są duże ilości gotówki marki niemieckiej za granicą – wyjaśnia Burkhard Balz, członek zarządu Bundesbanku.

Nawet 23 lata po wprowadzeniu euro nie zwrócono jeszcze prawie 163 milionów banknotów i ponad ponad 23 miliardów monet starej waluty. Ich łączna wartość to nieco mniej niż 12,2 miliardów marek niemieckich (około 6,24 miliarda euro). Na koniec grudnia ub. roku wartość monet pozostających do zwrotu wynosiła około 6,54 mld marek, zaś banknotów – 564 mld marek.

Każdy, kto znajdzie stare banknoty lub monety, może je bezpłatnie oddać we wszystkich 31 oddziałach Bundesbanku osobiście lub wysłać pocztą do oddziału Bundesbanku w Moguncji w celu wymiany. Kurs wymiany został ustalony wraz z wprowadzeniem euro: jedno euro jest warte 1,95583 marki.

Niemcy są jednym z sześciu krajów należących do strefy euro, w których wymiana starej waluty krajowej na euro jest możliwa przez nieograniczony czas. Terminu nie wyznaczono także w Austrii i Irlandii, a także w trzech krajach bałtyckich, tj. trzech krajach bałtyckich: Estonii, Łotwie i Litwie.

(DPA/widz)

