Sprawa Nawalnego. Presja na wstrzymanie Nord Stream 2

Reakcja Zachodu na otrucie Aleksieja Nawalnego musi wyjść poza „obowiązkowe dyplomatyczne rytuały”, uważa szef komisji spraw zagranicznych niemieckiego Bundestagu Norbert Roettgen. „Znowu jesteśmy brutalnie konfrontowani z pogardzającą człowiekiem rzeczywistością reżimu Putina” – powiedział wpływowy powiedział polityk CDU w magazynie informacyjnym ARD „Tagesthemen”. Jego zdaniem „marzenia o strategicznym partnerstwie” Niemiec i Rosji powinny zostać teraz „ostatecznie pogrzebane”.

Nord Stream 2 zakwestionowany

Opowiedział się za jasną, twardą i wspólną europejską reakcją na sprawę Nawalnego. „Jeżeli teraz dokończony zostałby projekt gazociąg Nord Stream 2, byłoby to potwierdzeniem i zachętą dla Władimira Putina do kontynuacji dokładnie tej samej polityki, bo byłby za nią wręcz nagradzany” – ocenił Roettgen, dodając, że Niemcy mają wystarczające zapasy gazu, a Nord Stream 2 budowany jest wbrew większości europejskich państw.

Akademik Czerski w porcie Mukran na Rugii. Statek ma kłaść pozostałe 160 km rur gazociągu Nord Stream 2

Natychmiastowego przerwania budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu pod Bałtykiem zażądali politycy Zielonych. „Oczywista próba zabójstwa podjęta przez mafijne struktury Kremla nie może nas dziś jedynie niepokoić, ale musi mieć prawdziwe konsekwencje” – oświadczyła szefowa frakcji tej partii Katrin Goering-Eckardt. Jej zdaniem, Nord Stream 2 „nie jest już projektem, który „możemy realizować wspólnie z Rosją”.

Jeszcze we wtorek kanclerz Merkel powiedziała jednak podczas wizyty w swoim okręgu wyborczym w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, że chce zakończenia budowy Nord Stream 2. Gazociąg jest już gotowy w ponad 90 procentach. Ułożenie ostatniego odcinka rurociągu opóźniają sankcje USA wobec firm, uczestniczących w inwestycji.

Tchórzliwe i ohydne

Rząd w Berlinie uważa za „bez wątpienia” udowodnione, że Aleksiej Nawalny został otruty bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczok, co wykazały badania laboratorium toksykologicznego Bundeswehry. Nawalny od dziesięciu dni przebywa w berlińskiej klinice Charité, gdzie przewieziono go z Rosji na życzenie rodziny. W specjalnym oświadczeniu kanclerz Angela Merkel mówiła w środę o „próbie otrucia” jednego z czołowych opozycjonistów Rosji, któremu „miały zostać zamknięte usta”. Pojawiły się teraz „bardzo poważne pytania”, na które może i musi odpowiedzieć tylko rosyjski rząd.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała otrucie Nawalnego tchórzliwym i ohydnym czynem. „Sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności”, napisała na Twitterze.

Podobnie wypowiedział się szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell. Wskazał, że użyty środek bojowy środek chemiczny z grupy nowiczok został rozwinięty najpierw w ZSRR a potem w Rosji. Substancja tego typu została użyta także podczas próby otrucia byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii w brytyjskim Salisbury w 2018 roku. Oboje tylko o włos uniknęli śmierci. W reakcji liczne zachodnie państwa wydaliły rosyjskich dyplomatów.

NATO: Groźne użycie broni chemicznej

Także tym razem rząd federalny Niemiec dąży do uzgodnionego wspólnie działania zachodnich sojuszników. Kanclerz Merkel i szef MSZ Heiko Maas podkreślili, że musi zostać znaleziona „stosowna” reakcja. Decyzję o tym, jak będzie ona wyglądała „podejmiemy także zależnie od tego, jak zachowa się Rosja”, powiedział Maas.

Aleksiej Nawalny (zdj. archiwalne)

Merkel naradzała się też z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, co również świadczy o tym, jak dużą wagę przykłada rząd w Berlinie do tej sprawy.

Rząd Niemiec poinformował o wyniku badań laboratoryjnych Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Konwencję o zakazie broni chemicznej ratyfikowała również Federacja Rosyjska.

Szereg sojuszników, UE i NATO wsparło w środę niemiecki rząd. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że możliwe konsekwencje zostaną omówione z pozostałymi członkami Sojuszu. „Każde użycie broni chemicznej NATO postrzega jako zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa”, podkreślił Stoltenberg.

Stan Nawalnego nadal poważny

20 sierpnia podczas lotu z Tomska do Moskwy Aleksiej Nawalny stracił nagle przytomność. Trafił najpierw do szpitala w Omsku, po czym na wyraźną prośbę rodziny został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej Charité w Berlinie. Niemieccy lekarze już po pierwszej analizie badań wyszli z założenia, że Nawalny został otruty. Rosyjski rząd uznał tę ocenę za przedwczesną.

Stan chorego nadal jest poważny, poinformowali lekarze Charité. Symptomy udowodnionego otrucia wprawdzie ustępują, ale Nawalny pozostanie na oddziale intensywnej terapii w stanie sztucznej śpiączki. Zdaniem lekarzy trzeba się liczyć z jego dłuższym pobytem w szpitalu. Ciągle nie są też wykluczone długofalowe, poważne skutki zdrowotne tego otrucia.

Rosja skrytykowała postępowanie Berlina. Według rosyjskich agencji prasowych MSZ w Moskwie stwierdziło, iż „preferowane są publiczne oświadczenia”. Rzecznik prezydenta Putina Dmitrij Pieskow podkreślił jednak, że w obecnej chwili Moskwa nie może „odpowiednio zareagować” na oświadczenie Berlina. Ale Rosja jest gotowa do współpracy z niemieckimi władzami. Zarazem w środę wieczorem (2.09.2020) ambasada Rosji w Berlinie ostrzegła rząd federalny przed „upolitycznianiem” przypadku Nawalnego.

