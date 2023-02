Spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Monachium. „Ważna współpraca”

Prezydent Polski Andrzej Duda zaapelował w Monachium o dalsze wsparcie dla Ukrainy. – Bez naszego wsparcia Ukraina upadnie i nie będzie pokoju na świecie – powiedział Duda podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) w piątek wieczorem (17.2.2023).

Prezydent Polski stwierdził, że mrzonki o ułożeniu relacji z Rosją rozpadły się jak domki z kart. – Nie może nikt akceptować tego, co robi Rosja – powiedział. – Pokazaliśmy wobec tej agresji jedność. Wspieramy Ukrainę ze wszystkich sił – podkreślił. I dodał, że agresja Rosji nie skończy się na Ukrainie, lecz będzie trwała.

„Ważna formuła”

Duda, Scholz i Macron spotkali się w formacie Trójkąta Weimarskiego. – Trójkąt Weimarski to bardzo ważna formuła – powiedział Andrzej Duda. – Ostatnio 8 lutego 2022 tak się spotkaliśmy. Dużo się od tego czasu zmieniło. Obserwujemy wojnę, której w Europie nie było od dawna – dodał.

Przy spotkaniach Trójkąta Weimarskiego chodzi o to, by „ponownie zapewnić siebie, jak bardzo ważna jest nasza współpraca” – powiedział Olaf Scholz. Dotyczy to zarówno UE, jak i NATO. Kanclerz Niemiec dodał, że chce kontynuacji tej współpracy: – Trójkąt ma dobrą tradycję, którą dziś kontynuujemy, i chcemy kontynuować nie tylko dzisiaj – powiedział.

Prezydent Francji podkreślił z kolei, że chodzi o „omówienie i kontynuację naszego wsparcia dla Ukrainy”. Innymi tematami rozmowy były sankcje wobec Rosji, zbrodnie wojenne w Ukrainie oraz przemysł zbrojeniowy i obronny. Wszystkie trzy kraje chcą „chronić Europę, Europę obrony, nie jako konkurencję dla NATO, ale jako jego część” – powiedział Macron.

Trilateralne spotkania

Trójkąt Weimarski został powołany w 1991 roku – 13 lat przed przystąpieniem Polski do UE – przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Hansa-Dietricha Genschera, Rolanda Dumasa i Krzysztofa Skubiszewskiego.

W kwestii dostaw broni do Ukrainy Warszawa nalegała na Berlin, by dał zielone światło dla dostaw czołgów Leopard 2. Z kolei niemiecki rząd skarżył się ostatnio, że teraz inne kraje zbyt wolno przekazują swoje leopardy.

(AFP/dom)