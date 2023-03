Spiegel: Niemcy znacznie zwiększą pomoc wojskową dla Ukrainy

Z trzech do 15 miliardów euro wzrosnąć mają wydatki niemieckiego państwa na pomoc wojskową dla Ukrainy – pisze „Der Spiegel”.

W najbliższych latach niemiecki rząd zamierza znacząco rozszerzyć pomoc wojskową dla Ukrainy – informuje w wydaniu internetowym tygodnik „Der Spiegel”, powołując się na pismo resortu finansów do komisji budżetowej Bundestagu.

W piśmie tym parlamentarny sekretarz stanu w ministerstwie finansów Florian Toncar zwraca się o zgodę komisji na zwiększenie wydatków na „wzmocnienie krajów partnerskich w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony i stabilizacji”. Jak wskazuje „Spiegel”, komisja Bundestagu „nie odmówi swojej zgody”. „Z wyjątkiem Lewicy i AfD w Bundestagu jest ponadpartyjna większość w sprawie wsparcia Ukrainy” – wskazuje tygodnik.

Jak informuje, w bieżącym roku budżetowym rząd przeznaczył 2,2 mld euro na wydatki związane z pomocą wojskową dla krajów partnerskich. Z tych środków ministerstwo obrony finansuje większość dostaw broni dla Ukrainy, ale taże uzupełnianie systemów broni, które przekazano z zasobów Bundeswehry.

„Ta kwota już w tym roku ma wzrosnąć ponaddwukrotnie – o 3,2 mld euro do 5,4 mld euro” – pisze „Spiegel”, dodając, iż dokładnie taką kwotę uzgodniły między sobą resorty obrony i spraw zagranicznych.

„Pozytywne zaskoczenie”

„Ale to nie wszystko – czytamy. – W nadchodzących latach udostępnione ma zostać dodatkowe 8,8 mld euro na ‚podejmowanie zobowiązań'. Ministerstwo obrony może zatem zawierać umowy w odpowiedniej wysokości. Do tej pory na ten cel zaplanowano tylko jeden miliard euro”.

Jak wylicza „Spiegel”, w sumie pomoc dla Ukrainy wzrośnie tym samym z „3,2 mld euro dziś do ponad 15 mld euro”.

Według tygodnika we wtorek (28.03.2023) członkowie komisji budżetowej Bundestagu mieli zostać poinformowani, co zostanie przekazane Ukrainie za dodatkowe pieniądze. „Znaczące rozszerzenie pomocy zaskoczyło wielu z nich, i to pozytywnie” – twierdzi „Spiegel”.

Uzasadniając konieczność zwiększenia pomocy dla Ukrainy niemiecki resort finansów wskazuje na duże straty, poniesione przez ukraińskie siły zbrojne. Dla zapewnienia ciągłości wsparcia konieczne jest „niezwłoczne zawarcie umów o zamówieniach publicznych, w których ustala się również zobowiązania płatnicze na przyszłe lata” – cytuje tygodnik pismo resortu finansów. Wynika z niego także, że chodzi o sprzęt dla obrony przeciwlotniczej, gąsienicowe pojazdy opancerzone, dostawy amunicji dla dostarczanych przez Niemcy systemów broni i artylerii”.

