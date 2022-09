Sondaż: Niemcy coraz bardziej narzekają na wzrost cen energii

W sierpniu Instytut Makroekonomii i Badań Cykli Koniunkturalnych (IMK) zlecił badanie sondażowe na reprezentatywnej grupie 2200 mieszkańców Niemiec w wieku od 18 do 75 lat.

Wynika z niego, że wzrost cen energii dotyka coraz większą liczbę Niemców. Dotyczy to w szczególności odbiorców gazu – zaznaczono.

Niemal dwie trzecie z nich ocenia swoje opłaty za gaz jako „raczej duże” lub „bardzo duże” obciążenie finansowe. Odsetek ten w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo wzrósł.

Wśród ogrzewających domy olejem opałowym prawie 50 proc. określiło koszty jako „raczej duże” lub „bardzo duże” obciążenie. W przypadku korzystających z sieci miejskich oraz ogrzewania na prąd odpowiedziało tak ok. 40 proc.

Niemcy na razie nie widzą efektów pomocy

IMK spytał też, jak Niemcy oceniają pakiety ulg wprowadzonych przez rząd w związku ze wzrostem cen energii i paliw. Niemiecki rząd do września wprowadził trzy takie pakiety o łącznej wartości 95 mld euro, w tym ostatni, największy – o wartości ok. 65 mld – we wrześniu. Obejmują m.in. dopłaty bezpośrednie dla gorzej sytuowanych, obniżenie części podatków i cen paliw.

Badani oceniali dwa pierwsze pakiety. Pozytywne efekty są niepełne – zauważają eksperci IMK. Jedna trzecia singli bez dzieci i prawie dwie trzecie rodzin z dwóją dzieci nie zauważa, by pakiety przyniosły ich gospodarstwom domowym realną ulgę. – Powód może być taki, że pakiety te są skonstruowane bardzo cząstkowo – przypuszcza dyrektor IMK Sebastian Dullien.

Ludzie chcą mniej wydawać. Ucierpią restauracje

Pakiety pomocowe I i II obejmują zniesienie opłat za zieloną energię, zwiększenie ulg podatkowych, wprowadzenie ryczałtu 300 euro na energię, rabat na tankowanie i przywrócenie biletu za 9 euro. Trzeci pakiet to ograniczenie cen prądu, jednorazowe wsparcie dla emerytów i studentów, zwiększenie zasiłku na dziecko.

Według IMK wyniki sondażu wskazują również na groźbę spadku konsumpcji w Niemczech z powodu wzrostu cen energii w najbliższych miesiącach. „Znaczna część” badanych, w tym klasa średnia, planuje bowiem cięcia swoich wydatków. Dotyczy to szczególnie gastronomii. Ograniczenie wizyt w restauracjach zapowiada 64 proc. ankietowanych. Ograniczenia wydatków Niemcy planują też w przypadku zakupów dotyczących sprzętów do domu i AGD (63 proc.) oraz odzieży (61 proc.).

(DPA/ mar)