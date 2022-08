Sondaż: środowisko ważniejsze niż gospodarka

Ochrona środowiska ma priorytet dla 51 procent z około tysiąca ankietowanych osób. Tylko 14 procent respondentów było zdania, że ochrona środowiska nie może się odbywać kosztem wzrostu gospodarczego. Pozostałe 35 procent nie wyraziło opinii, co dla nich jest ważniejsze: ochrona środowiska czy wzrost gospodarczy.

Zaskakujące odpowiedzi młodych

Na odwrotnie sformułowane pytanie, 24 procent ankietowanych odparło, że priorytet powinna mieć gospodarka, a 43 procent nie zgodziło się z taką opinią. Za przyznaniem pierwszeństwa interesom gospodarczym opowiadają, co ciekawe, tylko młodsi uczestnicy ankiety.

Jedynymi osobami, które w większości zgodziły się z zawartym w ankiecie sformułowaniem: „Wzrost gospodarczy powinien mieć najwyższy priorytet, nawet jeśli w pewnym stopniu cierpi na tym środowisko”, byli ludzie w wieku od 18 do 24 lat i w wieku od 25 do 34 lat.

Wciąż wiele do zrobienia

Nawet jeśli większość opowiada się za tym, aby środowisko było traktowane priorytetowo, według banku ING, który zlecił przeprowadzenie sondażu, nadal istnieje pole do poprawy w codziennym życiu. Do tej pory tylko nieco ponad 40 procent uczestników ankiety podało, że w zakupach kieruje się w większym niż dawniej stopniu kryteriami ekologicznymi. Przestawienie się na nie dopuszcza ponad 30 procent respondentów, a jedna czwarta odmawia takiego kroku, względnie nie uważa go za ważny.

Różne oznakowania produktów wskazujące na niskie zużycie energii potrzebnej do ich wytworzenia, certyfikaty ekologiczne i nalepki informujące o metodach hodowli zwierząt nie pomagają konsumentom specjalnie w podjęciu decyzji o ich zakupie. Ankieta wykazała, że ponad połowa jej uczestników miała trudności w ocenie produktów z uwzględnieniem w niej kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Ważny okazał się również aspekt finansowy. Prawie dwie trzecie respondentów uważa, że artykuły wyprodukowane według zasad tej strategii są droższe, a około jedna trzecia zadeklarowała, że nie mogą sobie na nie pozwolić.

