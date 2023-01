Sekretarz obrony USA w Berlinie. Bez konkretów ws. czołgów

Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział, że decyzje w sprawie dalszego dostarczania broni Ukrainie będą podejmowane w ścisłym porozumieniu z USA. Pistorius mówił o tym w czwartek (19.01.23) przy okazji wizyty w Berlinie amerykańskiego sekretarza obrony Lloyda Austina.

Niemiecki minister ocenił, że Niemcy i USA, jak już wiele razy w historii, działają „ramię w ramię”. Jak przykład wymienił plan dostarczania Ukrainie bojowych wozów piechoty albo systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

Leopardy tylko z Abramsami?

Pistorius nie odniósł się jednak do płynąc pod adresem Niemiec wezwań do szybkiego dostarczenia Ukrainie czołgów typu Leopard. Wiele wskazuje na to, że kanclerz Olaf Scholz uzależnia podjęcie takiej decyzji o zachowania Waszyngtonu i tego, czy Amerykanie przekażą Ukraińcom swoje czołgi bojowe Abrams.

„Niemieckie systemy zdają egzamin w Ukrainie” - powiedział Pistorius odnosząc się do broni dostarczonej już do Ukrainy. Wymienił przy tym armatohaubice PzH 2000, samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard czy system antyrakietowy Iris-T SLN. Jak zapewnił, Niemcy także w przyszłości, razem ze swoimi partnerami, będą wspierać Ukrainę w walce o wolność i suwerenność terytorialną.

"Bezcenna pomoc"

Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin nazwał Niemcy jednym z najważniejszych sojuszników USA. Dziękował Berlinowi za dotychczasowe wsparcie okazywane Ukrainie.

Jak powiedział, niemiecka pomoc dla obrońców Ukrainy jest bezcenna. Austin przypomniał, że jutro w Ramstein odbędzie się kolejne spotkanie krajów wspierających Ukrainę.

Czołg Leopard podczas manewrów na poligonie w Niemczeh

– Odnowimy nasze wspólne zobowiązanie do długofalowego wspierania możliwości samoobrony Ukrainy – powiedział. Także Austin nie odniósł się bezpośrednio do tematu dostaw amerykańskich czy niemieckich czołgów bojowych.

Tymczasem premier Polski Mateusz Morawiecki zasugerował, że jeśli Niemcy nie wydadzą zgody na przekazanie leopardów Ukrainie, to Warszawa mogłaby podjąć taką decyzje nawet bez zgody Berlina. Polska zaproponowała przekazanie Ukrainie 14 czołgów Leopard niemieckiej produkcji. Z podobną propozycją wyszły też inne kraje Europy posiądające te czołgi.

Niemiecki dziennik ekonomiczny „Handelsblatt” donosi w czwartek, że koncern zbrojeniowy Rheinmetall przygotowuje się już na przekazanie Ukrainie starszych czołgów typu Leopard. Z informacji gazety wynika, że w tym roku gotowych do służby byłoby 20 Leopardów 1, a w ciągu 20 miesięcy dodatkowe 80 pojazdów.

(AFP,RTR/szym)

