Seehofer uznaje misję w Afganistanie za porażkę

„Celem afgańskiej misji miała być poprawa warunków życia mieszkańców Afganistanu i ustabilizowanie sytuacji politycznej w tym kraju” – powiedział Horst Seehofer w wywiadzie dla poniedziałkowego (16.08.2021) wydania dziennika „Augsburger Allgemeine”.

Sytuacja w Afganistanie to katastrofa

„Dziś, niestety, musimy stwierdzić, że ponieśliśmy porażkę, co także osobiście odczuwam bardzo boleśnie” – stwierdził. Mimo to decyzję z 2001 roku o wysłaniu niemieckich żołnierzy do Afganistanu Horst Seehofer uważa za słuszną. „W polityce zagranicznej mamy czasem do czynienia z rozwojem sytuacji, który prowadzi do niepowodzeń, pomimo najlepszych intencji i motywacji” – dodał.

„To, co w tej chwili dzieje się w Afganistanie, to katastrofa” – oświadczył minister spraw wewnętrznych Niemiec. Wykluczył jednak ponowną interwencję militarną w tym kraju. Możliwe jest tylko zabezpieczenie przez żołnierzy ewakuacji personelu ambasad w Kabulu, czym zajmują się obecnie Amerykanie i Brytyjczycy.

Czas na europejską politykę zagraniczną

Według niego teraz przyszła pora na politykę zagraniczną, która musi być uzgodniona na płaszczyźnie europejskiej.

„Niestety w tej decydującej fazie Komisja Europejska zachowuje się zbyt zachowawczo” – zauważył krytycznie Horst Seehofer. Liczy on jednak nadal na możliwość kontynuowania pracy w Afganistanie przez międzynarodowe organizacje humanitarne.

Ekspert CDU ds. polityki zagranicznej Norbert Roettgen opowiedział się w piątek (13.08.2021) za ponowną interwencją militarną Zachodu, także z udziałem Bundeswehry, przeciwko ofensywie talibów w Afganistanie.

Uciekający przed talibami Afgańczycy na granicy z Pakistanem

Uchodźcy: trudny rozwój sytuacji

Szef niemieckiego MSW liczy się ze zwiększoną liczbą uchodźców z Afganistanu, którzy skierują się także do Europy. „To nie jest żadne panikarstwo, tylko trzeźwa ocena sytuacji” – zaznaczył Seehofer.

Jak dodał, należy także mieć na uwadze rozwój wydarzeń w takich krajach jak Białoruś, Pakistan, Iran, Libia czy Turcja. Jego zdaniem mamy w tej chwili do czynienia z „trudnym rozwojem sytuacji”.

Berlin, jako kraj związkowy RFN, ogłosił swą gotowość do przyjęcia uchodźców z Afganistanu. W porozumieniu z innymi landami przyjmie określony kontyngent uchodźców, którzy „zaangażowali się w Afganistanie na rzecz rozbudowy tamtejszej demokracji”, jak powiedział senator ds. wewnętrznych Berlina Andreas Geisel z SPD w rozmowie z dzisiejszym (15.08.2021) wydaniem dziennika „Tagesspiegel”. Jak podkreślił, „pilnie jest to tego potrzebna decyzja na płaszczyźnie federalnej”.

Także senator Berlina ds. socjalnych Elke Breitenbach z partii Lewica opowiedziała się w rozmowie z tą samą gazetą za „humanitarną akcją pomocy” dla afgańskich uchodźców, w której Berlin „oczywiście weźmie udział”.

