Scholz w Bundestagu: Niemcy zawsze będą na czele, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy

Swoje wystąpienie w Bundestagu Olaf Scholz rozpoczął od informacji o rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na temat tego, co Niemcy już zrobiły, i co planują jeszcze zrobić. Scholz, w swoim kilkuminutowym oświadczeniu skierowanym do posłów Bundestagu, przyznał, że nie sprawdziły się wszystkie te prognozy, które przewidywały, że bez rosyjskiego gazu i ropy niemiecka gospodarka pogrąży się w kryzysie. Kanclerz nazwał to „dobrym znakiem dla Niemiec”.

Głównym tematem sprawozdania w parlamencie była decyzja o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów bojowych Leopard. Scholz podkreślił, że przyczyną wyzwań, przed którymi stoją Niemcy, „jest straszna, imperialistyczna napaść wojenna Rosji przeciwko Ukrainie”, dlatego konieczne jest finansowe, humanitarne, ale i militarne wsparcie Ukrainy. Jak przyznał, udzielenie militarnej pomocy jest przez Niemcy „złamaniem dziesiątek lat tradycji państwowej”.

– W międzyczasie można powiedzieć, w Europie jesteśmy my i Wielka Brytania tymi, którzy udzielają największego wsparcia militarnego Ukrainie. I jeśli się zliczy te wszystkie decyzje, które już podjęliśmy, to można powiedzieć: Niemcy będą zawsze na czele, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy – powiedział Scholz.

Bez szybkich decyzji w przyszłości

Kanclerz Niemiec bronił swojego sposobu podejmowania decyzji w sprawie udzielania kolejnej pomocy Ukrainie, w tym także przekazania czołgów bojowych Leopard. Jego zdaniem wynika to z konieczności uniknięcia eskalacji wojny i konfrontacji Rosji z NATO. Dlatego wszystkie decyzje dotyczące dostaw broni Niemcy podjęły „w zgodzie i w ścisłej współpracy z sojusznikami” – przyznał Scholz. Zapowiedział też, że jego rząd pozostanie wierny tej zasadzie w przyszłości. – Jest to jedyna zasada, która gwarantuje bezpieczeństwo Europie i Niemcom w tak niebezpiecznej sprawie – stwierdził kanclerz RFN.

Zwlekanie z decyzją o przekazaniu Ukrainie bojowych czołgów spotkało się z krytyką m.in. opozycji. Posłowie frakcji CDU/CSU zarzucili kanclerzowi, że jego postępowanie naraziło Niemcy na znaczące szkody wizerunkowe. Juergen Hardt, rzecznik ds. polityki zagranicznej grupy parlamentarnej CDU/CSU, wskazał na krytykę płynącą m.in. z Polski i Finlandii, a ostatnio także Francji. Pytał, dlaczego Polska jeszcze wczoraj (wtorek, 24.01.23) na wniosek o pozwolenie na przekazanie ze swoich zasobów leopardów Ukrainie otrzymała tylko biurokratyczną odpowiedź: „jest w trakcie sprawdzania”.

Scholz argumentował, że decyzja o przekazaniu przez Niemcy czołgów zapadła dopiero dzisiaj (niemieckie media informowały o niej jednak już we wtorek wieczorem). – To byłby błąd, straszny, ciężki błąd, w tej sprawie działać samodzielnie, samodzielnie maszerować. Wspólne uzgodnienia są w tej sprawie koniecznością – podkreślił Scholz.

Co ze stosunkami Niemcy-USA?

Pytany o pogłoski, że powolne podejmowanie decyzji nadwerężyło stosunki niemiecko-amerykańskie, Scholz powiedział, że relacje są „na lepszym poziomie niż prawdopodobnie znajdowały się od bardzo dawna”. Chwalił prezydenta USA, Joe Bidena, którego nazwał „bardzo zdolnym, bardzo zorientowanym i bardzo zorientowanym na cel” politykiem.

Tradycyjne głosy sprzeciwu popłynęły z rzędów prawicowej Alternatywy dla Niemiec, która wielokrotnie opowiadała się m.in. przeciwko sankcjom wobec Rosji czy za otwarciem gazociągu Nord Stream 2. Zdaniem przedstawicieli tej partii Scholz „zniszczył fundamenty” niemieckiej polityki czasów po drugiej wojnie światowej, za którą kanclerz Willy Brandt otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

W środę (25.02.23) rzecznik niemieckiego rządu potwierdził, że Niemcy wyślą do Ukrainy czołgi Leopard 2 i zatwierdzą ich przekazywanie przez państwa partnerskie. Ukraina od miesięcy prosiła o czołgi bojowe produkcji zachodniej. Decyzja w tej sprawie zależała głównie od Niemiec, które są producentem czołgów Leopard.