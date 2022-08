Scholz: Turbina dla Nord Stream może być dostarczona w każdej chwili

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz pośrednio zarzucił Rosji uciekanie się przez nią do pretekstów, by nie dostarczać gazu. Turbina dla gazociągu Nord Stream 1 może być dostarczona do Rosji i wykorzystana przez nią w dowolnym momencie, podkreślił Scholz podczas wizyty w przedsiębiorstwie energetycznym Siemens Energy w Muelheim an der Ruhr. Turbina, jak podkreślił, jest w Niemczech przechowywana tymczasowo.

Preteksty Gazpromu

– Turbina jest tu, może zostać dostarczona, ale ktoś musi wyrazić chęć, by tak się stało, a wtedy bardzo szybko ją dostanie – oświadczył Olaf Scholz. – Nic wówczas nie stałoby na przeszkodzie, by dostarczać gaz przez Nord Stream 1. – Wszystkie przedstawione powody techniczne są niezrozumiałe pod względem merytorycznym – dodał.

Rosja ograniczyła od czerwca ograniczyła dostawy gazu przez Nord Stream 1. Koncern energetyczny Gazprom uzasadnił to brakującą turbiną, która jest konieczna, aby utrzymać w gazociągu ciśnienie potrzebne do przepływu gazu. Gazprom wielokrotnie oskarżał swojego partnera, niemiecką firmę Siemens Energy, o to, że nie dostarczyła niezbędnych dokumentów i informacji do naprawy turbiny. Siemens Energy odrzucił te oskarżenia.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) z Christianem Bruchem (l.), prezesem zarządu Siemens Energy na tle turbiny

Olaf Scholz podkreślił, że nie ma żadnych powodów, dla których turbina nie mogłaby zostać dostarczona. Znajduje się w idealnym stanie technicznym i nie ma żadnych sankcji gazowych uniemożliwiających jej użycie. Jednak w obliczu rosyjskiej wojny na Ukrainie trzeba mieć świadomość, że „zawsze mogą znaleźć się jakieś preteksty, pozorne powody, które prowadzą do tego, że coś nie działa tak, jak powinno” – powiedział kanclerz Niemiec.

Wcześniej, w wywiadzie dla kanadyjskiej gazety „The Globe and Mail” Olaf Ssholz bronił dostawy tej naprawionej w Kanadzie turbiny, która budzi kontrowersje, ponieważ omija kanadyjskie sankcje nałożone na Rosję. Kanclerz Niemiec wystąpił także w obronie premiera Kanady Justina Trudeau, który znalazł się pod presją z powodu dostawy turbiny.

– Dla mnie krytyka Justina Trudeau i jego rządu nie ma żadnych podstaw – podkreślił. – Decyzja o dostarczeniu turbiny nie jest żadną przysługą dla Gazpromu, tylko silnym znakiem wsparcia dla Niemiec i Europy – oświadczył.

Tymczasem niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock złoży dziś inauguracyjną wizytę w Kanadzie, ale nie w stołecznej Ottawie, lecz w Montrealu, rodzinnym mieście minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly. Turbina była serwisowana w tej metropolii w prowincji Quebec, ale niemiecka minister nie planuje odwiedzenia tamtejszej filii zakładów Siemens Energy.

Niewygodna sytuacja dla premiera Trudeau

Konserwacja i wysyłka turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 spowodowała w ostatnich tygodniach zamieszanie i wzmożoną presję na premiera Justina Trudeau. Godząc się na jej wysyłkę, Ottawa ominęła własne sankcje nałożone na Moskwę i rozgniewała przez to także ukraińskie kierownictwo państwowe.

Sprawę tę bada obecnie w Kanadzie parlamentarna komisja spraw zagranicznych. W czwartek (04.08.2022) ma przed nią zeznawać m. in. minister spraw zagranicznych Melanie Joly. Na złożenie wyjaśnień przed komisją zgodziła się również ambasador Niemiec w Kanadzie Sabine Sparwasser.

Wpływowy Światowy Kongres Ukraińców, który reprezentuje Ukraińców na całym świecie, zapowiedział w połowie lipca, że złoży pozew przeciwko kanadyjskiemu rządowi o zwrot turbiny do Rosji.

Według Kremla Rosja liczy na szybki powrót naprawionej turbiny gazowej w związku z ograniczeniem dostaw gazu przez Nord Stream 1. Z informacji przekazanych przez niemieckiego ministra gospodarki Roberta Habecka wynika, że turbina znajduje się w Niemczech od 18 lipca.

