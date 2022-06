Scholz: Rozmowy z Putinem absolutnie konieczne

„Rozmowy z Putinem są absolutną koniecznością” – powiedział Scholz w piątek w wywiadzie telewizyjnym dla niemieckiej agencji prasowej DPA.

„Będę nadal rozmawiał, podobnie jak prezydent Francji“ – zaznaczył kanclerz Niemiec. Koniecznością jest jego zdaniem rozmawianie przez kilka krajów i niektóre osobistości przywódcze z Putinem.

Olaf Scholz zastrzegł, że rozmowy z rosyjskim prezydentem muszą zawierać jasne przesłanie. „Mówię mu to samo, co Pani” – powiedział dziennikarce przeprowadzającej wywiad. Zaznaczył, że mówi do Putina: „Proszę zrozumieć, że nie będzie dyktatu pokojowego. A jeśli uważa Pan, że może Pan zrabować kraj i liczyć na to, że czasy się zmienią i wszystko wróci do normalności, to jest Pan w błędzie”.

Kanclerz dodał, że rozmawiając z Putinem wezwał go do wycofania wojska z Ukrainy i do zawarcia porozumienia z Ukrainą, która byłaby do przyjęcia dla Kijowa.

Po wybuchu wojny 24 lutego Scholz kilkakrotnie rozmawiał przez telefon z Putinem. Telefoniczne rozmowy z prezydentem Rosji prowadził też prezydent Francji Emmanuel Macron. Ten ostatni zapowiedział w czwartek, że pod pewnymi warunkami gotowy jest spotkać się z Putinem. Kontakty przywódców Niemiec i Rosji z Putinem krytykowali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

