Scholz rozmawiał z Putinem. Konieczne zawieszenie broni

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał w piątek (13.5.2022) telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i wezwał do zakończenia walk w Ukrainie. „W Ukrainie musi jak najszybciej dojść do zawieszenia broni” – napisał Scholz na Twitterze po rozmowie telefonicznej. Rozmawiał też z Putinem o „odpowiedzialności Rosji za sytuację żywnościową na świecie”. Po raz kolejny – jak podkreślił Scholz – odparł argumenty Putina, jakoby w Ukrainie rządzili „naziści”. To „nieprawda” – napisał.

Scholz apeluje do Putina

Według rzecznika niemieckiego rządu Steffena Hebestreita rozmowa telefoniczna trwała 75 minut. Była „następstwem rozmowy telefonicznej kanclerza Niemiec z prezydentem Ukrainy Zełenskim”, do której doszło w środę, 11 maja.

„W obliczu powagi sytuacji militarnej i konsekwencji wojny w Ukrainie, zwłaszcza w Mariupolu kanclerz Niemiec wezwał prezydenta Rosji do jak najszybszego zawieszenia broni, poprawy sytuacji humanitarnej i postępów w poszukiwaniu dyplomatycznego rozwiązania konfliktu” – wyjaśnił Hebestreit.

Ponadto mowa była o napiętej sytuacji żywnościowej. Na rynku światowym brakuje obecnie m.in. pszenicy, której nie można eksportować z Ukrainy z powodu rosyjskich ataków i blokad.

Kreml: Ukraina stosuje „terrorystyczne metody”

Według Kremla Putin powtórzył swoją tezę, że Rosja będzie przeciwdziałać „ideologii nazistowskiej” w Ukrainie i że kraj ten musi zostać „zdemilitaryzowany”. Ponadto, według informacji z Moskwy, Putin stwierdził, że Ukraina „blokuje” wysiłki pokojowe i stosuje „terrorystyczne metody”.

Rzecznik niemieckiego rządu przyznał wcześniej, że nie należy „wiązać zbyt dużych nadziei” z rozmową z Putinem. Niemniej jednak warto się sprawdzić, czy „jest sens kontynuować rozmowy”, aby „doprowadzić do zakończenia tej strasznej wojny”. Nie można pozostawiać żadnej inicjatywy niewypróbowanej.

Na posiedzeniu komisji obrony Bundestagu Scholz poinformował o porannej rozmowie telefonicznej z Putinem. Według uczestników spotkania kanclerz dał jasno do zrozumienia, „że celem musi być przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy”, a nie „patowy pokój, w którym okupowane terytoria znajdują się w rękach Rosji”.

