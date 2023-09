Scholz i Ławrow na G20. Bez uścisku dłoni, bez słowa

Podczas pierwszego dnia szczytu G20 w Nowym Delhi kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie zamienił ani jednego słowa z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, ani nie uścisnął mu ręki. Pytany na konferencji prasowej w sobotę, 9 września, o kontakt z Ławrowem Scholz odpowiedział, że takiego kontaktu nie miał.

Odnosząc się do wkładu Ławrowa w pierwszą sesję roboczą szczytu, kanclerz Niemiec powiedział tylko: – To była znana nam już narracja. Nie sądzę, by ktokolwiek na sali w to uwierzył.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow na szczycie G20 Zdjęcie: Russian Foreign Ministry Press Service/TASS/dpa/picture alliance

Siergiej Ławrow reprezentuje na szczycie prezydenta Rosji Władimira Putina, podobnie jak w zeszłym roku na indonezyjskiej wyspie Bali. Podczas ostatniego szczytu Ławrow wcześniej opuścił spotkanie.

Scholz pozytywnie o szczycie G20

Kanclerz Niemiec pozytywne ocenia szczyt G20 w Indiach. Na spotkaniu szefów państw i rządów „wiele, wiele rzeczy, które są ważne dla dalszego rozwoju świata, posunęło się do przodu” – powiedział polityk SPD na konferencji prasowej w niedzielę – w drugi dzień szczytu. Jako przykład wymienił kwestię zmian klimatycznych. Tutaj społeczność międzynarodowa nie zrobiła kroku w tył, tylko realizuje ambitne cele – z dobrą współpracą między krajami uprzemysłowionymi i wschodzącymi – ocenił Scholz. Dodał, że pozytywne rozmowy dotyczyły także globalnej architektury finansowej.

Ponadto podjęto „wyraźne zobowiązanie”, że nie ma wątpliwości co do integralności terytorialnej państw, takich jak Ukraina, i że granice nie mogą być przesuwane siłą. – Jestem również bardzo zadowolony, że po raz kolejny pojawiło się tutaj bardzo wyraźne zobowiązanie przeciwko użyciu broni nuklearnej – powiedział kanclerz Niemiec.

Premier Indii Narendra Modi (z prawej) i prezydent USA Joe Biden na szczycie G20 Zdjęcie: AFP

Podkreślił „nową współpracę między klasycznymi państwami Północy w Europie i Ameryce Północnej a krajami Południa Ameryki, Azji i Afryki”. Współpraca ta – jak powiedział – umożliwiła podjęcie decyzji, „przy których Rosja musiała zaakceptować, że społeczność światowa nie uznaje brutalnych zasad rosyjskiej polityki za słuszne, tylko się im sprzeciwia”.

Deklaracja końcowa

W sobotę uczestnicy szczytu, na czele z premierem Indii Narendrą Modim uzgodnili już wspólną deklarację końcową dotyczącą m.in. wojny w Ukrainie i globalnej ochrony klimatu.

Do tej pory w skład G20 wchodziło 19 państw i Unia Europejska. Na szczycie w Indiach Unia Afrykańska została przyjęta jako 21. Członek grupy. Kolejne spotkanie G20 odbędzie się w przyszłym roku w brazylijskiej metropolii Rio de Janeiro.

(DPA, AFP, REUTERS/dom)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>