Scholz broni swojej polityki wobec Ukrainy: „Decyzje podejmuję szybko”

Kanclerz broni swojej polityki wobec Ukrainy przed zarzutami, że w obliczu rosyjskiej agresji działa zbyt niezdecydowanie i bojaźliwie. „Decyzje podejmuję szybko i w porozumieniu z naszymi sojusznikami. Moją nieufność wzbudza pochopne działanie oraz podążanie przez Niemcy osobną ścieżką” – powiedział gazecie „Bild am Sonntag” („BamS”).

„Opozycja jest od krytykowania”

Lider CDU Friedrich Merz zarzucił kanclerzowi Olafowi Scholzowi (SPD) wahanie i bojaźliwość w kwestii dostaw broni. Ambasador Ukrainy Andrij Melnyk z kolei nazwał politykę Scholza „ociężałą”. „Olaf Scholz postępuje zupełnie jak Angela Merkel: najpierw odczekać, a potem zdecydować lub nie. Brakuje tu wyobraźni i odwagi” – powiedział w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”, odnosząc się do reakcji Niemiec na rosyjską inwazję wojskową.

Po opublikowaniu raportu Scholz dał jasno do zrozumienia, że zamierza trzymać się obranego kursu. „Nie jestem na tyle strachliwy, by takie zarzuty robiły na mnie wrażenie” – podkreślił.

Jednocześnie dodał, że ostra krytyka wobec jego decyzji jest uzasadniona: „Silny sprzeciw opozycji jest elementem demokracji. Opozycja po to właśnie jest”.

Większość niezadowolona z Scholza

We wtorek (26.04.2022) niemiecki rząd zgodził się na przekazanie Ukrainie samobieżnych dział przeciwlotniczych „Gepard”. Jest to pierwsza broń ciężka, która została dostarczona do Ukrainę bezpośrednio z Niemiec. Przed wojną w Ukrainie panowała zasada, żeby nie przekazywać broni w rejony kryzysowe. Olaf Scholz – podczas wizyty w Japonii – jednak nie odpowiedział na pytanie, czy rząd niemiecki zgodzi się również na dostawę czołgów „Leopard”, bojowych wozów piechoty „Marder” i samobieżnych haubic, o które prosiła Ukraina.

Obejrzyj wideo 20:47 Katarina Barley: Czas, żeby Niemcy uaktywniły się wojskowo

Nawet spadek popularności wśród obywateli nie skłania Scholza do przemyśleń: „Sondaże należy brać pod uwagę, ale nie wolno uzależniać od nich swoich działań. Szczególnie w kwestii wojny i pokoju byłoby to bardzo niebezpieczne”.

Jak wynika z reprezentatywnego sondażu przeprowadzonego przez Insa dla „BamS”, większość, bo 54%, obywateli jest niezadowolonych z pracy Scholza. Jest to rekordowa liczba od czasu zaprzysiężenia i pierwszy raz, gdy niezadowolenie odczuwa ponad połowa.

Baerbock: Zawieszenie broni to pierwszy krok

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała w wywiadzie dla „Bild dam Sonntag”, że warunkiem trwałego pokoju w Europie i zakończenia sankcji wobec Rosji jest wycofanie wszystkich rosyjskich żołnierzy z Ukrainy: „Zawieszenie broni może być tylko pierwszym krokiem”. Według niej trzeba pomóc Ukrainie, by była wystarczająco silna, żeby mogła sama o sobie decydować” – podkreśliła minister, dodając: „Nikt nie ma prawa im cokolwiek dyktować”.

Annalena Baerbock mówiła w wywiadzie, że celem Niemiec i Europy w wojnie ukraińskiej jest pokój, ale chodzi tu jednak o coś więcej niż brak wojny; o wiele bardziej chodzi tu o bezpieczeństwo życia w wolności. „Ale Putin nieodwracalnie zburzył pokojowy porządek, jaki znaliśmy w Europie. Nawet jeśli bardzo tego chcemy, nie ma powrotu do czasów sprzed 24 lutego. Nigdy więcej nie możemy polegać wyłącznie na obietnicach Putina”.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>